Vodafone подключил 4G к последней станции киевского метрополитена

Vodafone запустил 4G-интернет на станции метро Теремки в Киеве . Это была последняя станция без интернет-покрытия, а теперь пассажиры киевского метрополитена могут наслаждаться мобильным интернетом от Vodafone во время поездок на всех станциях.

"Внимание! Следующая станция с 4G покрытием. И все последующие тоже! Теперь скоростной 4G интернет от Vodafone работает на всех станциях киевского метро, ведь произошло подключение последней из них – Теремки. Полное 4G столичной подземки!», - сказано в сообщении Vodafone на Facebook.

Вслед за Vodafone о завершении покрытия 4G-интернетом станций столичного метро заявил и мобильный оператор lifecell. Оба оператора запустили 4G в метро на оборудовании Huawei , используя собственные лицензионные частоты.

Еще один мобильный оператор Киевстар также использует совместное с другими операторами оборудование для обеспечения своих абонентов мобильной связью и интернетом.

Почти 300 000 абонентов операторов Vodafone, Kyivstar и lifecell ежедневно пользуются мобильным интернетом в метро. Общее потребление трафика за месяц составляет 400 ТБ. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

Интернет 4G украинских мобильных операторов на сегодняшний день работает на всех 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Самыми загруженными станциями для абонентов Vodafone в 2021 году стали "Дружбы народов", "Берестейская", "Олимпийская", "Контрактовая площадь" и "Осокорки".