США исключат Xiaomi из правительственного "черного списка"

Стороны достигли соглашения решить свои текущие судебные процессы без дальнейшего обжалования.

США исключат Xiaomi из правительственного "черного списка"
Фото: thediplomat.com

Министерство обороны США исключит китайского техногиганта Xiaomi из государственного черного списка. Обе стороны достигли соглашения решить свои текущие судебные процессы без дальнейшего обжалования, пишет Reuters.

На фоне этой новости акции корпорации выросли на 6%.

Минобороны во времена президентства Дональда Трампа внесло компанию как связанную с китайскими военными в список, который ограничивает американские инвестиции в нее. Под подобные ограничения, кроме Xiaomi, попали еще семь китайских компаний.

В ответ на внесение в список Xiaomi Corp. подала иск против правительства США. Компания заявила, что такой шаг является "незаконным и неконституционным" и опровергла любые связи с военными КНР.

В марте, уже во времена администрации Джо Байдена, федеральный судья временно заблокировал внесение фирмы в черный список.

Напомним, что 14 января Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении некоторых китайских государственных предприятий, их руководителей и топ-военных.

Кроме того, США усиливают контроль над поставками информационных технологий из-за угроз со стороны РоSSии и Китая. Также среди враждебных США сил Минторг назвал Иран, КНДР, Кубу и "режим президента Венесуэлы" Николаса Мадуро.

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