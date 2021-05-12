Apple отклонила 1 млн приложений для App Store в 2020 году и назвала основные причины отказов

Apple отклонила 1 млн приложений для App Store в 2020 году и назвала основные причины отказов

На этой неделе Apple объявила, что за 2020 год компания отказала в публикации в App Store почти 1 млн приложений. Также были озвучены основные причины, на основании которых разработчики получают отказ в размещении продуктов в фирменном магазине производителя iPhone.

Согласно имеющимся данным, Apple имеет систему, в которой для публикации в App Store одобряется каждое из 1,8 млн опубликованных приложений и обновлений для них. До получения одобрения или отказа приложения тщательно проверяются на предмет соответствия длинному списку правил платформы. Apple утверждает, что таким образом она защищает пользователей iPhone от мошенничества, вредоносного программного обеспечения и некачественных приложений.

Apple также представила некоторые статистические данные, которые проливают свет на то, какие приложения не были опубликованы в App Store в 2020 году. В общей сложности было отклонено около 1 млн приложений и 1 млн обновлений. Примерно 48 тыс. приложений были удалены за использование скрытых или недокументированных функций. Ещё 150 тыс. приложений удалены по причине того, что они были скопированы с других программных продуктов, 215 тыс. приложений собирали слишком много пользовательских данных или нарушали другие правила конфиденциальности, 95 тыс. приложений попали в категорию мошеннических, часто потому, что после проверки Apple они меняли свою функциональность. Apple также исключила 470 тыс. учётных записей из своей программы для разработчиков из-за мошенничества.

Подобные откровения указывают на то, что Apple становится более прозрачной в отношении того, как одобряются или отклоняются те или иные приложения для iOS. Очевидно, такой тенденции способствовало продолжающееся судебное разбирательство с Epic Games, которое сосредоточено на работе App Store и действующих на платформе политиках, а также повышенное внимание со стороны регуляторов разных стран. Заметим, что по мнению юристов Epic, нынешние правила платформы мешают сторонним разработчикам, а сама Apple применяет разные правила к разным разработчикам.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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