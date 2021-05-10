Киевстар предупредил абонентов о сбоях в работе

Компания Киевстар предупредила своих абонентов о сбоях в работе, которые возможны в конце текущей недели. Основные свои функции мобильный оператор будет выполнять, однако с некоторыми операциями могут возникнуть проблемы. Это будет связано с обновлением ІТ-систем компании.

Киевстар предупредил абонентов о сбоях в работе

Обновление компьютерных систем компания Киевстар будет проводить с вечера 14 мая по утро 16. Если точнее, то вся эта процедура должна начаться 14 мая в 22:00 и завершиться 16 мая к 8:00.

Как сообщают в Киевстар, они устанавливают у себя новое оборудование производства компании Ericsson. Это позволит заменить 30 систем обработки данных на одну. И, конечно, эта процедура займет какое-то время, которое понадобится для отладки работы компьютерных систем. В Киевстар говорят, что в итоге это должно значительно улучшить качество и надежность услуг, предоставляемых этим мобильным оператором. Это улучшение должны заметить и оценить все 20 миллионов абонентов компании.

Киевстар предупредил абонентов о сбоях в работе

При этом в Киевстар пообещали, что основные функции, а именно телефонные звонки, передача SMS-сообщений, интернет и услуги в роуминге сохранятся, и с этим сбоя не будет. Сбои могут быть лишь с пополнением счета, сменой тарифных планов и подключением различных услуг. Но если со вторым и третьим можно пару дней повременить, то счет лучше пополнить заранее, если вы знаете, что деньги на нем заканчиваются.

Киевстар также просит не беспокоиться, если вы перечислите деньги во время обновления систем, и они сразу не появятся на счете. Перечисленная сумма никуда не денется и непременно "упадет" на ваш счет по завершении работ, то есть днем 16 мая.

Еще пять дней после 16-го числа будут проводить настройку всех компьютерных систем. Однако уже в это время сбоев в работе всех сервисов быть не должно, говорят в компании.


Марченко Любов, Тудей

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