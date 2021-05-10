Смартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца мая

Смартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца мая

Бренд Honor, отделившийся от китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, обнародовал официальный тизер, подтверждающий подготовку смартфона среднего уровня Play 5 с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).

Аппарат показан на изображении в двух вариантах цветового исполнения. Видно, что он оборудован дисплеем с небольшим вырезом в верхней части: здесь установлена одинарная селфи-камера. По слухам, применена 6,53-дюймовая панель OLED с разрешением Full HD+.

Устройство получит процессор MediaTek Dimensity 800U. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC3 и модем с поддержкой сотовых сетей 5G.

Смартфон Honor Play 5 с квадрокамерой выйдет до конца мая

Тизер говорит о наличии четверной тыльной камеры. Если верить имеющейся информации, в её состав войдут 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Будет использована аккумуляторная батарея ёмкостью 3800 мА·ч с поддержкой быстрой 66-ваттной подзарядки. Смартфон поступит на рынок с операционной системой Android 11.

Официальная презентация состоится 18 мая. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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