ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52" дисплеем HD+

ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52

На сайте китайской компании ZTE появилась информация о двух смартфонах среднего уровня — моделях Blade A51 и Blade A71, анонс которых, по всей видимости, состоится до конца текущего квартала.

ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52

Оба аппарата получат дисплей размером 6,52 дюйма по диагонали. Будет применена панель формата HD+ с небольшим вырезом в верхней части под одинарную фронтальную камеру.

ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52

Модель Blade A51 будет доступна в цветовых исполнениях Steel Blue (синий) и Pearl Gray (серый). В состав двойной тыльной камеры входят 16-мегапиксельный сенсор и датчик глубины. Упомянут тыльный дактилоскопический сканер.

ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52

Версия Blade A71, в свою очередь, будет предлагаться в сером, синем и бирюзовом цветах. Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это 16-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (120 градусов), 2-мегапиксельный сенсор глубины. Сканер отпечатков пальцев располагается в боковой части корпуса.

О типе применённых в смартфонах процессоров, объёме оперативной памяти и вместимости флеш-накопителя сведений пока нет. Но известно, что питание в обоих случаях обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

ZTE выпустит доступные смартфоны Blade A51 и A71 с 6,52


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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