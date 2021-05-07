Vodafone увеличил скорость мобильного интернета

За время карантина в Украине оператор сотовой связи Vodafone работал над внедрением новых технологий и продолжал интенсивное строительство сетей. В пресс-службе компании сообщили, что скорость мобильного интернета от Vodafone удалось разогнать до рекордных показателей.

Абоненты Vodafone теперь смогут получать еще более качественные услуги от сотового оператора, который стал лидером по скорости 4G. В сети Vodafone скорость интернета удалось разогнать до 733 Мбит/с, что является рекордом для Украины.

Мобильный оператор Vodafone установил новое оборудование AirScale – это техника нового поколения от компании Nokia. Данное оборудование может работать также и с технологией 5G.

По согласованию с НКРСИ и в сотрудничестве с Nokia технический отдел Vodafone провел замеры скорости на коммерческой базовой станции, которая расположена на технологической площадке оператора. Приборы показали скорость передачи сигнала от 500 Мбит/с до 733 Мбит/с.

Глава компании "Nokia Украина" Евгений Баличев отметил, что оборудование Airscale от Nokia способно поддерживать все варианты агрегации трех и больше каналов для технологии 4G, позволяет абонентам получать высокие скорости.