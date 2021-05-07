В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей

Согласно последним сообщениям, Google планирует добавить поддержку сверхширокополосной связи в свои грядущие смартфоны. В новом отчёте говорится, что эта функция, вероятно, дебютирует в серии Google Pixel 6. Заметим, что Samsung, Apple и некоторые другие компании уже используют сверхширокополосную связь для точного определения местоположения устройств.

В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей

gizchina.com

Судя по всему, поддержка сверхширокополосной связи вскоре появится в большинстве флагманских смартфонов. Что касается Google, сверхширокополосная связь будет доступна в грядущем смартфоне компании с кодовым названием Raven. Сообщается, что оборудование для реализации этой функции поисковому гиганту будет поставлять компания Qorvo. Пока неясно, как Google будет использовать сверхширокополосную связь в смартфонах, однако можно предположить, что компания выпустит трекер для поиска вещей, как OPPO, Samsung и Apple.

В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей

gizchina.com

Информация, полученная из исходного кода Android 12, свидетельствует о том, что сверхширокополосная связь в новых Pixel сможет использоваться для определения точного расстояния между двумя устройствами и их расположения в пространстве. По крайней мере, в первое время, сверхширокополосная связь сможет использоваться только стандартными приложениями Android, и сторонние разработчики не смогут задействовать её в своём ПО.

Ожидается, что до конца этого года Google представит два смартфона. Кроме устройства с кодовым названием Raven будет запущен более доступный Oriole. Согласно имеющимся данным, они будут основаны на фирменном чипсете Google Whitechapel GS101, разработанном совместно с Samsung.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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