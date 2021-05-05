Судья в деле Epic Games и Apple: внедрение сторонних способов оплаты может привести к учащению импульсивных трат

Во вторник американский судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) потребовала от исполнительного директора Epic Games Тима Суини (Tim Sweeney) объяснить, как фундаментальные изменения, которые он требует внести в App Store, повлияют на других разработчиков. Сегодня заседание по этому делу продолжилось.

Судья в деле Epic Games и Apple: внедрение сторонних способов оплаты может привести к учащению импульсивных трат

Источник: Reuters

Epic заявляет, что Apple злоупотребляет своим положением и вынуждает разработчиков приложений, которые охватывают в сумме более миллиарда пользователей iPhone, платить комиссию до 30 % за покупки внутри приложений. При неисполнении этого правила компания вправе удалить приложение из магазина. Также запрещается оставлять какие-либо упоминания о возможности оплаты дополнительных услуг в сервисах за пределами App Store.

Тим Суини говорит: «Apple имеет тотальный контроль над всем софтом для iOS и при желании может заблокировать работу любого из них». Всё это также подогревается критикой того, что пользователи не имеют возможности установки софта из сторонних источников. За изменение этих правил как раз и ратует Epic Games, надеясь их изменить.

Во время заседания судья Гонсалес Роджерс спросила Суини, знаком ли он с тем, как устроена экономика приложений из других сфер (знакомств, заказа такси, еды, бронирования отелей или мессенджеров). В ответ Суини сказал, что нет.

Судья Роджерс продолжила: «То есть вы понятия не имеете, как те фундаментальные изменения, которые вы продвигаете и хотите, чтобы их приняла Apple, повлияют на остальных разработчиков». После она подытожила, заявив, что, на её взгляд, внедрение оплаты через сторонние источники обходит процесс подтверждения с помощью Touch ID или Face ID, а это может подвигнуть пользователей к совершению необдуманных (импульсивных) покупок.

Суини аргументировал это дополнительным удобством для клиентов и честной конкуренцией. Заседание продолжается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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