Новая версия смартфона Vivo Y52s получила процессор Snapdragon 480

Новая версия смартфона Vivo Y52s получила процессор Snapdragon 480

Китайская компания Vivo анонсировала новую модификацию смартфона среднего уровня Y52s с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Аппарат получил название Vivo Y52s T1 Edition.

Оригинальная модель Vivo Y52s дебютировала в декабре прошлого года. Аппарат получил 6,58-дюймовый дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и процессор MediaTek Dimensity 720.

Смартфон Vivo Y52s T1 Edition оборудован чипом Snapdragon 480 разработки Qualcomm. Это изделие объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Новая версия смартфона Vivo Y52s получила процессор Snapdragon 480

Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт.

Характеристики экрана изменений не претерпели. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера. Основная камера имеет двухкомпонентное исполнение: это датчики с 48 и 2 млн пикселей.

Новая версия смартфона Vivo Y52s получила процессор Snapdragon 480

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. На смартфон установлена операционная система Funtouch OS.

Цена Vivo Y52s T1 Edition с 256 Гбайт памяти составляет около 310 долларов США. Стоимость модификации с накопителем на 128 Гбайт пока не уточняется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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