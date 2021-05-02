Во флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 вернётся стандартное аудиогнездо

На 12 мая компания ASUS запланировала презентацию флагманских смартфонов Zenfone 8: новый тизер, обнародованный в интернете, раскрывает важную конструктивную особенность этих мощных аппаратов.

Сообщается, что в устройства Zenfone 8 вернётся стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Такой разъём присутствовал у Zenfone 6, но исчез у Zenfone 7, что вызвало нарекания у многих пользователей.

И вот теперь говорится, что конструкция Zenfone 8 будет включать привычное аудиогнездо. Оно расположится на верхней грани смартфонов, благодаря чему владельцы будут избавлены от необходимости применять переходники с USB Type-C на 3,5 мм.

В новую серию аппаратов, как ожидается, войдут три модели — стандартная версия Zenfone 8, более мощная модификация ZenFone 8 Pro и компактный вариант ZenFone 8 Mini. Все они, если верить имеющейся информации, будут нести на борту мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с модемом 5G.

Известно, что компактный смартфон получит 5,92-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной быстрой подзарядки.

На днях в интернете появились сведения об объёме памяти аппаратов. Размер ОЗУ в зависимости от модификации составит 6, 8, 12 или 16 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя — не менее 128 Гбайт. Прежние тизеры намекают на наличие фронтальной камеры, расположенной в небольшом отверстии в дисплее.



