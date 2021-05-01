Apple собиралась начать поставки AirTag ещё в 2019 году, но затянула до этой весны

AirTag, ещё до официального анонса в начале этого месяца, был одним из самых ожидаемых устройств Apple за последние несколько лет. Первые сообщения о трекере для поиска вещей стали появляться ещё в 2019 году. Согласно новым данным, в том же 2019 году Apple действительно изначально планировала начать поставки устройства.

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На прошлой неделе из документов американского регулятора FCC стало известно, что AirTag был сертифицирован ещё в 2019 году. Теперь, когда трекер стал поступать к пользователям, появились новые доказательства, что устройство было готово уже давно. На печатных материалах, лежащих в упаковке продукта, указан 2019 год. На наклейке с технической информацией на коробке указан 2020 год. Это косвенно подтверждает, что Apple планировала запуск продукта уже почти два года, однако запустила его лишь сейчас.

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Хоть причины откладывания выпуска трекера пока неизвестны, есть мнение, что они связаны с вниманием, с которым компания продолжает сталкиваться из-за обвинений в антиконкурентном поведении со стороны производителя трекеров Tile. Добавим, что Apple AirTag стал доступен для предзаказа на прошлой неделе по цене $29 за штуку или $99 за упаковку с четырьмя устройствами.



