На Samsung подали в суд из-за бракованного стекла тыльной камеры Galaxy S20

На Samsung подали в суд из-за бракованного стекла тыльной камеры Galaxy S20

Samsung представила смартфоны Galaxy S20 ещё в начале прошлого года и к настоящему времени их уже сменили устройства серии Galaxy S21. Теперь же стало известно, что владельцы флагманов Galaxy S20 подали коллективный иск против Samsung, обвинив производителя в преднамеренной продаже бракованных смартфонов. По их мнению, все устройства серии Galaxy S20 оснащались дефектным стеклом тыльной камеры, которое может самопроизвольно потрескаться и лопнуть.

В исковом заявлении говорится о том, что стекло на Galaxy S20, защищающее тыльную камеру от механических повреждений, может самопроизвольно покрываться трещинами и даже лопаться. Пользователи утверждают, что такая проблема может возникнуть даже в случае, когда смартфон находится в защитном чехле и на него не оказывается воздействие.

Владельцы Galaxy S20 справедливо считают, что такой дефект неприемлем для устройства, стоимость которого находится в районе $1000–1500. Стоит отметить, что Samsung отказывается ремонтировать треснувшее стекло тыльной камеры по гарантии. Пользователям приходится платить около $400 за ремонт, а для тех, кто оформил дополнительную страховку, цена ремонта составляет $100.

На Samsung подали в суд из-за бракованного стекла тыльной камеры Galaxy S20

«В период социального дистанцирования и более широкого использования онлайн-доступа потребители особенно нуждаются в надёжных мобильных устройствах, но Samsung не смогла предоставить надёжность, которую обещала своим клиентам», — приводит источник слова юриста Стива Бермана (Steve Berman), который представляет в суде интересы истцов.

На Samsung подали в суд из-за бракованного стекла тыльной камеры Galaxy S20

Коллективный иск охватывает все модели смартфонов Galaxy S20 и в настоящее время к нему всё ещё могут присоединиться новые заявители. Однако сделать это могут только пользователи устройств Samsung из США, поскольку иск подан в американский суд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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