Вирус FluBot заразил миллионы смартфонов на Android
Вредоносная программа за короткий срок успела поразить миллионы смартфонов на Android, вирус получил название FluBot. От этой вредоносной программы уже могли пострадать миллионы устройств.
Сообщается, что пока кибератаки вредоносной программой FluBot зафиксированы на территории Великобритании. Однако эксперты предупреждают, что подобные вирусы мгновенно могут распространиться по всему миру, нанося при этом значительный вред смартфонам.
Вирус FluBot попадает в смартфоны пользователей на Android при загрузке приложений из официального магазина Google Play Store. Кроме того, возрастают шансы подхватить вредоносную программу при загрузке файлов и приложений из любых других непроверенных веб-ресурсов.
Вирус FluBot может маскироваться под сообщение от международной службы доставки DHL и под любые другие виды рассылок. Эксперты рекомендуют несколько раз подумать, прежде чем загружать какие-либо приложения, которые якобы помогают отслеживать посылку.
Насколько опасно вредоносное ПО FluBot пока до конца не ясно, известно, что вирус способен взламывать аккаунты в Сети, которые принадлежат владельцу зараженного гаджета на Android.