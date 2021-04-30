Вирус FluBot заразил миллионы смартфонов на Android

Вредоносная программа за короткий срок успела поразить миллионы смартфонов на Android, вирус получил название FluBot. От этой вредоносной программы уже могли пострадать миллионы устройств.

Новый опасный вирус FluBot заразил миллионы смартфонов на Android: как защитить гаджет

Сообщается, что пока кибератаки вредоносной программой FluBot зафиксированы на территории Великобритании. Однако эксперты предупреждают, что подобные вирусы мгновенно могут распространиться по всему миру, нанося при этом значительный вред смартфонам.

Вирус FluBot попадает в смартфоны пользователей на Android при загрузке приложений из официального магазина Google Play Store. Кроме того, возрастают шансы подхватить вредоносную программу при загрузке файлов и приложений из любых других непроверенных веб-ресурсов.

Новый опасный вирус FluBot заразил миллионы смартфонов на Android: как защитить гаджет

Вирус FluBot может маскироваться под сообщение от международной службы доставки DHL и под любые другие виды рассылок. Эксперты рекомендуют несколько раз подумать, прежде чем загружать какие-либо приложения, которые якобы помогают отслеживать посылку.

Насколько опасно вредоносное ПО FluBot пока до конца не ясно, известно, что вирус способен взламывать аккаунты в Сети, которые принадлежат владельцу зараженного гаджета на Android.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Смартфон Huawei Nova 8 Pro 4G оснащён 120-Гц дисплеем и 64-Мп камеройСмартфон Huawei Nova 8 Pro 4G оснащён 120-Гц дисплеем и 64-Мп камерой
Samsung зарегистрировала марку Galaxy Z Fold для складного планшетаSamsung зарегистрировала марку Galaxy Z Fold для складного планшета
Samsung нашла применение старым смартфонамSamsung нашла применение старым смартфонам
Apple выпустила публичные бета-версии iOS 14.6, iPad OS 14.6 и watchOS 7.5Apple выпустила публичные бета-версии iOS 14.6, iPad OS 14.6 и watchOS 7.5
Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на платформе MediaTek Dimensity 1200 всего от $310Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на платформе MediaTek Dimensity 1200 всего от $310
Блок рекламы


Похожие новости
Продажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратноПродажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратно
Xiaomi обновит прошивку старых смартфоновXiaomi обновит прошивку старых смартфонов
Вышла Android 12 Developer Preview 3: основные новшества и галерея скриншотов
Приложения Twitter для Android и iOS получили поддержку изображений формата 4KПриложения Twitter для Android и iOS получили поддержку изображений формата 4K
Samsung Display наладила производство экранов для смартфонов в ИндииSamsung Display наладила производство экранов для смартфонов в Индии
Xiaomi меньше чем за минуту продала более 30 000 складных смартфонов Mi Mix Fold. Каждый стоит больше $1500Xiaomi меньше чем за минуту продала более 30 000 складных смартфонов Mi Mix Fold. Каждый стоит больше $1500
Samsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020 годуSamsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020 году
Владельцы смартфонов OnePlus 9 Pro пожаловались на перегрев при использовании камерыВладельцы смартфонов OnePlus 9 Pro пожаловались на перегрев при использовании камеры
Смартфон Moto G20 получит загадочный процессор Unisoc и Android 11Смартфон Moto G20 получит загадочный процессор Unisoc и Android 11
Google улучшит функцию Nearby Share в устройствах на базе AndroidGoogle улучшит функцию Nearby Share в устройствах на базе Android
Последние новости
Подгружаем последние новости