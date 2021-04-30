Продажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратно

Компания Strategy Analytics опубликовала квартальную статистику по мировому рынку смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G): отгрузки таких аппаратов стремительно растут, а в лидеры вырвалась Apple.

Продажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратно

Reuters

По оценкам, в первой четверти 2020-го в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 24,0 млн 5G-аппаратов. В нынешнем году этот показатель составил 133,9 млн штук. Иными словами, поставки взлетели на 458 %, или почти в шесть раз.

Apple благодаря смартфонам iPhone 12 вышла на первое место в рейтинге ведущих поставщиков аппаратов с поддержкой 5G. Если год назад доля компании равнялась 0 %, то теперь — 30,2 %. «Яблочная» империя оставила далеко позади всех основных конкурентов.

Продажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратно

Так, китайская OPPO, занимающая второе место, контролирует 16,1 % рынка. Замыкает тройку Vivo с 14,5 %. Южнокорейский гигант Samsung находится на четвёртой позиции с 12,7 %. Ну, а закрывает пятёрку Xiaomi, результат которой по итогам прошлого квартала составил 12,4 %.

Все без исключения крупнейшие поставщики значительно увеличили продажи 5G-аппаратов. Спрос на такие устройства особенно высок в Китае. Очевидно, именно 5G станет катализатором рынка смартфонов в текущем году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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