Xiaomi обновит прошивку старых смартфонов

Xiaomi добавит в прошивку старых моделей своих смартфонов технологию расширения оперативной памяти. Новая технология уже функционирует в смартфонах Vivo и Oppo. Благодаря ей телефоны получают дополнительные 3 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi обновит прошивку старых смартфонов: оперативной памяти станет больше

Со временем у всех смартфонов снижается скорость работы, так как новые приложения и новые функции ОС требуют больше оперативной памяти. Физически расширить ОЗУ невозможно, но можно создать дополнительный файл подкачки к основной памяти, так называемый виртуальный накопитель.

Разработчики MIUI работают над аналогом технологии Memory Fusion, и создается она в первую очередь с расчетом на использование в старых или бюджетных смартфонах, изначально предложенных с небольшим объемом ОЗУ.

Xiaomi обновит прошивку старых смартфонов: оперативной памяти станет больше

Подобные решения, преобразующие часть флеш-памяти в файл подкачки, уже были выпущены для Android, но Xiaomi усовершенствует данную технологию и MIUI будет работать быстрее.

Компания Xiaomi не бросает тех, у кого старые модели смартфонов, и не вынуждает их покупать новые, обновляя прошивку до последней версии. Речь идет о смартфонах, которые не старше трех лет. Версия MIUI 12.5 уже доступна для моделей Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Mi 9S.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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