Nubia показала грядущий флагман Z30. Он получит 100-кратный зум и скрытую фронтальную камеру

Nubia показала грядущий флагман Z30. Он получит 100-кратный зум и скрытую фронтальную камеру

Вчера мы сообщали, что исполнительный директор Nubia Ни Фей (Ni Fei) заявил, что компания запланировала выпуск нового флагманского смартфона Z-серии. Сегодня в Сети появились рендеры устройства, которое, как сообщается, получит названием Nubia Z30.

Судя по изображению, устройство получит дисплей и заднюю стеклянную панель с загнутыми краями. Также бросается в глаза отсутствие выреза для фронтальной камеры. Можно предположить, что смартфон получит либо выдвижной модуль, либо подэкранную камеру. Вероятнее всего, речь идёт о втором варианте, поскольку у владеющей Nubia компании ZTE уже есть наработки в этом направлении. На тыльной стороне расположится блок основной камеры, содержащий четыре объектива. Надпись на модуле гласит, что камера поддерживает 100-кратный гибридный зум. Это означает, что один из датчиков будет обладать очень высоким разрешением.

Nubia показала грядущий флагман Z30. Он получит 100-кратный зум и скрытую фронтальную камеру

gizmochina.com

Ни Фей ранее сообщил, что новый флагманский смартфон Nubia получит чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Тем не менее, пока не известно, будет ли представлено только одно устройство Nubia Z30, или вместе с ним компания покажет упрощённый и более продвинутый варианты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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