РоSSия оштрафовала Apple на $ 12 млн

Компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы "Лаборатории Касперского".

РоSSия оштрафовала Apple на $ 12 млн
Фото: fainaidea.com

РоSSия оштрафовала компанию Apple на 12 миллионов долларов, обвинив ее в монополизме.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что Apple получает несправедливые преимущества перед другими компаниями с помощью своего магазина приложений, передает Голос Америки.

"Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ... действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам", - говорится в заявлении ФАС.

Поводом для вынесения решения стала жалоба роSSийской компании "Лаборатория Касперского", которая заявила, что Apple отвергла версию разработанного ею приложения Safe Kids.

"Мы работали с "Касперским", чтобы привести их приложение в соответствие с правилами, установленными для защиты детей. В нашем [магазине приложений] App Store есть 13 их приложений, и мы обработали сотни обновлений для них", - пояснили в Apple.

Компания Apple заявила, что "при всем уважении не согласна" с решением ФАС, которое она намерена обжаловать.

Ранее компания Google выплатила в РоSSии штраф в размере 3 млн рублей за неудаление "запрещенных" сайтов по поиску.

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