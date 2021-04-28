РоSSия оштрафовала Apple на $ 12 млн

Компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы "Лаборатории Касперского".

РоSSия оштрафовала компанию Apple на 12 миллионов долларов, обвинив ее в монополизме.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что Apple получает несправедливые преимущества перед другими компаниями с помощью своего магазина приложений, передает Голос Америки.

"Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS , путем совершения ... действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам", - говорится в заявлении ФАС.

Поводом для вынесения решения стала жалоба роSSийской компании "Лаборатория Касперского", которая заявила, что Apple отвергла версию разработанного ею приложения Safe Kids.

"Мы работали с "Касперским", чтобы привести их приложение в соответствие с правилами, установленными для защиты детей. В нашем [магазине приложений] App Store есть 13 их приложений, и мы обработали сотни обновлений для них", - пояснили в Apple .

Компания Apple заявила, что "при всем уважении не согласна" с решением ФАС, которое она намерена обжаловать.