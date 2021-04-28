Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на платформе MediaTek Dimensity 1200 всего от $310

Не секрет, что обычный смартфон с достаточно производительным «железом» позволяет сыграть во все самые популярные мобильные игры. Тем не менее, игровые смартфоны делают этот процесс удобнее, благодаря дисплеям с высокой частотой обновления, ёмким аккумуляторам и специальным элементам управления. Сегодня рынок игровых смартфонов расширился благодаря Xiaomi, которая представила Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на платформе MediaTek Dimensity 1200 всего от $310

gizmochina.com

Новое устройство сохраняет общую концепцию дизайна, заложенную в серию Redmi K40. Тем не менее, смартфон может похвастаться такими особенностями, как настраиваемая RGB-подсветка модуля основной камеры, вспышка в форме молнии и выделенными игровыми клавишами.

Что касается технических характеристик, Redmi K40 Game Enhanced Edition получил 6,67-дюймовую OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц. Экран, окружённый очень тонкими рамками, обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3 и поддерживает HDR10. Панель прикрыта прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Частота опроса сенсорного слоя достигает 480 Гц, что, несомненно, положительно скажется на отзывчивости устройства в играх.

Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на платформе MediaTek Dimensity 1200 всего от 0

gizmochina.com

Сердцем смартфона выступает чипсет MediaTek Dimensity 1200, дополненный системой жидкостного охлаждения. Чип, выполненный по 6-нм техпроцессу, поддерживает обновление драйверов графического процессора, подобно тому, как это реализовано в некоторых высококлассных чипах Qualcomm. Объём оперативной памяти составляет до 12 Гбайт, а ёмкость накопителя достигает 256 Гбайт.

Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на платформе MediaTek Dimensity 1200 всего от 0

gizmochina.com

Что касается камер, Redmi K40 Gaming Enhanced Edition оснащается тройным основным блоком с главным 64-Мп датчиком с апертурой f/1,65. Производитель заявляет, что в смартфоне впервые в отрасли используется линза из оптического стекла со сверхнизкой дисперсией. Главный сенсор дополнен 8-Мп датчиком со сверхширокоугольной оптикой и 2-Мп камерой для макросъёмки.

Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на платформе MediaTek Dimensity 1200 всего от 0

gizmochina.com

Redmi K 40 Enhanced Edition оснащён мощными стереодинамиками, разработанными совместно с JBL. Заявлена поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Смартфон оснащён беспроводными модулями Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Ёмкость аккумулятора, поддерживающего быструю 67-Вт зарядку составляет 5065 мА·ч. Заявлена поддержка Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0.

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition можно предзаказать с сегодняшнего дня. В рознице смартфон появится 30 апреля. Самая доступная конфигурация с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти обойдётся в $310. Модификация с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем будет стоить $415.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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