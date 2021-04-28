Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition на платформе MediaTek Dimensity 1200 всего от $310

Не секрет, что обычный смартфон с достаточно производительным «железом» позволяет сыграть во все самые популярные мобильные игры. Тем не менее, игровые смартфоны делают этот процесс удобнее, благодаря дисплеям с высокой частотой обновления, ёмким аккумуляторам и специальным элементам управления. Сегодня рынок игровых смартфонов расширился благодаря Xiaomi, которая представила Redmi K40 Game Enhanced Edition.

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Новое устройство сохраняет общую концепцию дизайна, заложенную в серию Redmi K40. Тем не менее, смартфон может похвастаться такими особенностями, как настраиваемая RGB-подсветка модуля основной камеры, вспышка в форме молнии и выделенными игровыми клавишами.

Что касается технических характеристик, Redmi K40 Game Enhanced Edition получил 6,67-дюймовую OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц. Экран, окружённый очень тонкими рамками, обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3 и поддерживает HDR10. Панель прикрыта прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Частота опроса сенсорного слоя достигает 480 Гц, что, несомненно, положительно скажется на отзывчивости устройства в играх.

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Сердцем смартфона выступает чипсет MediaTek Dimensity 1200, дополненный системой жидкостного охлаждения. Чип, выполненный по 6-нм техпроцессу, поддерживает обновление драйверов графического процессора, подобно тому, как это реализовано в некоторых высококлассных чипах Qualcomm . Объём оперативной памяти составляет до 12 Гбайт, а ёмкость накопителя достигает 256 Гбайт.

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Что касается камер, Redmi K40 Gaming Enhanced Edition оснащается тройным основным блоком с главным 64-Мп датчиком с апертурой f/1,65. Производитель заявляет, что в смартфоне впервые в отрасли используется линза из оптического стекла со сверхнизкой дисперсией. Главный сенсор дополнен 8-Мп датчиком со сверхширокоугольной оптикой и 2-Мп камерой для макросъёмки.

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Redmi K 40 Enhanced Edition оснащён мощными стереодинамиками, разработанными совместно с JBL. Заявлена поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Смартфон оснащён беспроводными модулями Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Ёмкость аккумулятора, поддерживающего быструю 67-Вт зарядку составляет 5065 мА·ч. Заявлена поддержка Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0.

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition можно предзаказать с сегодняшнего дня. В рознице смартфон появится 30 апреля. Самая доступная конфигурация с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти обойдётся в $310. Модификация с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем будет стоить $415.



