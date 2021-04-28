Realme запланировала мегапрезентацию на 4 мая

Realme запланировала мегапрезентацию на 4 мая

Мадхав Шет (Madhav Sheth), генеральный директор Realme в Индии и Европе, сообщил о том, что компания наметила на 4 мая проведение одной из своих самых крупных презентаций в текущем году.

К анонсу в числе прочего готовится смартфон на аппаратной платформе MediaTek Dimensity 1200: им может оказаться модель Realme X7 Max 5G. Устройству приписывают наличие 6,43-дюймового дисплея S-AMOLED Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, а также аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 50-ваттной подзарядки. Смартфон будет доступен в версиях с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти, а вместимость флеш-накопителя составит 128 и 256 Гбайт. Говорится о наличии 16-Мп фронтальной камеры и тройной основной камеры в конфигурации 64 + 8 + 2 млн пикселей.

Realme запланировала мегапрезентацию на 4 мая

Кроме того, на презентации речь пойдёт о новых смарт-телевизорах. Упомянуты панели размером 49 и 50 дюймов по диагонали для домашних кинотеатров, а также версия на 43 дюйма формата 4К.

Вероятно, будут представлены и другие продукты. К примеру, недавно сообщалось о подготовке умных наручных часов Realme Watch 2, которые смогут измерять частоту сердечных сокращений и анализировать уровень содержания кислорода в крови.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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