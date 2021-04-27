Motorola готовит к выпуску четыре новых смартфона флагманской серии Edge

Семейство Motorola Edge скоро расширится. Данная серия дебютировала в прошлом году с запуском флагманских Edge и Edge Plus, а в начале этого года была дополнена смартфоном Edge S, эксклюзивом для Китая. Теперь появилась информация ещё о четырёх новых моделях.

Motorola готовит к выпуску четыре новых смартфона флагманской серии Edge

gizmochina.com

Авторитетный аналитик Эван Бласс (Evan Blass) поделился информацией, что Motorola разрабатывает три новых смартфона серии Edge. Они получили кодовые имена Sierra, Berlin и Berlin NA. Издание Techniknews также сообщила о существовании Moto Edge Kyoto. Последний, по неподтверждённым данным, получит 108-Мп сенсор основной камеры S5KHM2, поставщиком которого станет Samsung. Он будет дополнен 8-Мп датчиком Samsung S5K4H7 и 2-Мп сенсором OmniVision OV02B1B. Фронтальная камера будет представлена 16- или 32-Мп датчиком OmniVision.

Сообщается, что Kyoto станет самым доступным среди всех устройств серии Edge, в то время как Berlin и Sierra станут преемниками флагманских Moto Edge и Edge Plus соответственно. Ожидается, что более подробная информации об этих устройствах появится в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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