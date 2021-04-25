Samsung зарегистрировала марку Galaxy Z Fold для складного планшета

Samsung зарегистрировала марку Galaxy Z Fold для складного планшета

Южнокорейский гигант Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, направил в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) заявку на регистрацию торговой марки Galaxy Z Fold.

В прошлом году, напомним, компания Samsung выпустила смартфоны Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip, оснащённые гибким дисплеем. В 2021-м ожидается выход моделей Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Регистрируемая в Европе марка Galaxy Z Fold, как говорится в её описании, может использоваться в отношении смартфонов и планшетов. И именно для планшетов, по мнению наблюдателей, Samsung резервирует данное имя.

Samsung зарегистрировала марку Galaxy Z Fold для складного планшета

Отмечается, что первым устройством в новом семействе может стать гаджет с довольно крупным гибким дисплеем, складывающимся сразу в двух местах. О подготовке устройств с подобной конструкцией мы рассказывали буквально на днях.

Ресурс LetsGoDigital отмечает, что, вероятнее всего, марка Galaxy Z Fold будет применяться с приставкой Tab для обозначения гибких планшетов нового класса, относящихся к премиальному уровню. В этом случае первым представителем серии может стать модель Galaxy Z Fold Tab.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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