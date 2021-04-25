Смартфон Huawei Nova 8 Pro 4G оснащён 120-Гц дисплеем и 64-Мп камерой

Компания Huawei анонсировала смартфон среднего уровня Nova 8 Pro 4G: как отражено в названии, аппарат рассчитан на мобильные сети четвёртого поколения, а поддержка 5G не предусмотрена.

Устройство оборудовано большим дисплеем Full HD+ с диагональю 6,72 дюйма и разрешением 2676 ? 1236 точек. Эта панель обладает частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц и содержит встроенный сканер отпечатков пальцев.

В продолговатом отверстии в левом верхнем углу экрана установлена двойная фронтальная камера с датчиками на 32 и 16 млн пикселей. Тыльная камера получила четырёхкомпонентное исполнение: основной 64-мегапиксельный сенсор дополнен 8-мегапиксельным широкоугольным блоком, 2-мегапиксельным макромодулем и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Вычислительная нагрузка возложена на фирменный процессор Kirin 985, функционирующий в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя может составлять 128 и 256 Гбайт.

Установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с быстрой 66-ваттной подзарядкой через порт USB Type-C. Утверждается, что восполнить запас энергии на 60 % можно за 15 минут, а полная подзарядка займёт около 35 минут.

Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC . Габариты составляют 163,32 ? 74,08 ? 7,85 мм, вес — 184 г. Цена не раскрывается.



