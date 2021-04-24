В Apple AirDrop найдена уязвимость, которая затрагивает 1,5 миллиарда устройств

AirDrop от Apple является довольно полезной функцией, которая позволяет моментально передавать файлы на устройства Apple , находящиеся рядом. Однако иногда устройства могут отправляют больше данных, чем предполагают пользователи. Исследователи безопасности обнаружили, что злоумышленники могут получить номер телефона и адрес электронной почты пользователя при помощи AirDrop. Этой уязвимости подвержены около 1,5 миллиарда устройств.

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Ранее на этой неделе исследователи из Технического университета Дармштадта опубликовали запись в блоге, в которой рассказали о своих манипуляциях с AirDrop. Уязвимость базируется на том, что AirDrop использует механизм взаимной аутентификации для сравнения номера телефона и электронной почты пользователя с записями в адресной книге устройства, с которым происходит обмен данными. Как выяснили исследователи, злоумышленники могут получить эти данные, имея устройство с поддержкой Wi-Fi и находясь вблизи к цели, которая инициирует процесс обнаружения, открывая панель обмена файлами на устройстве с iOS или macOS. Эта уязвимость обусловлена тем, как при проверке подлинности хэшируется номер телефона и электронный адрес.

hothardware.com

Исследователи отмечают, что впервые обратили внимание на эту проблему ещё в 2019 году, и сразу же проинформировали о ней Apple . Тем не менее, калифорнийский техногигант до сих пор не предпринял никаких мер по устранению уязвимости. Пользователям, которые боятся утечки данных, исследователи рекомендуют полностью отключить AirDrop.



