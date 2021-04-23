Google Pixel 5a 5G получит ту же платформу, что и прошлогодний Pixel 4a 5G

Если всё пойдёт так, как предсказывают инсайдеры, то премьера Google Pixel 5a 5G состоится 11 июня. Уже понятно, что с точки зрения дизайна смартфон будет повторять прошлогодний Pixel 4a 5G. Теперь стало известно, что значительных изменений технических характеристик тоже ожидать не стоит.

gizchina.com

Ресурс 9to5Google сообщил, что устройство получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765G, который используется в Pixel 4a 5G и Pixel 5. Эта информация была обнаружена в коде Android 12 Developer Preview 3. Там упоминается, что смартфон с кодовым названием Barbet (а мы уже знаем, что под ним скрывается Pixel 5a 5G), будет основан на процессоре sm7250. Эта маркировка соответствует Snapdragon 765G. В целом, это совсем не плохо, так как этот чипсет предлагает удачное сочетание энергоэффективности и производительности, благодаря чему обрёл высокую популярность.

При этом предполагается, что старший Pixel 6, который будет представлен ближе к концу года, будет основан на чипсете собственной разработки Google, созданном совместно с Samsung.

gizchina.com

Что же касается Pixel 5a 5G, то ожидается, что этот смартфон получит 6,2-дюймовую OLED-матрицу с разрешением Full HD+ и двойную основную камеру. Известно, что Pixel 5a 5G точно выйдет на рынках США, Японии и Индии. Доступность в других регионах пока под вопросом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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