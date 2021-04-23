Google Pixel 5a 5G получит ту же платформу, что и прошлогодний Pixel 4a 5G

Если всё пойдёт так, как предсказывают инсайдеры, то премьера Google Pixel 5a 5G состоится 11 июня. Уже понятно, что с точки зрения дизайна смартфон будет повторять прошлогодний Pixel 4a 5G. Теперь стало известно, что значительных изменений технических характеристик тоже ожидать не стоит.

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Ресурс 9to5Google сообщил, что устройство получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765G, который используется в Pixel 4a 5G и Pixel 5. Эта информация была обнаружена в коде Android 12 Developer Preview 3. Там упоминается, что смартфон с кодовым названием Barbet (а мы уже знаем, что под ним скрывается Pixel 5a 5G), будет основан на процессоре sm7250. Эта маркировка соответствует Snapdragon 765G. В целом, это совсем не плохо, так как этот чипсет предлагает удачное сочетание энергоэффективности и производительности, благодаря чему обрёл высокую популярность.

При этом предполагается, что старший Pixel 6, который будет представлен ближе к концу года, будет основан на чипсете собственной разработки Google , созданном совместно с Samsung.

gizchina.com

Что же касается Pixel 5a 5G, то ожидается, что этот смартфон получит 6,2-дюймовую OLED-матрицу с разрешением Full HD+ и двойную основную камеру. Известно, что Pixel 5a 5G точно выйдет на рынках США , Японии и Индии. Доступность в других регионах пока под вопросом.



