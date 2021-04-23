Трекер для поиска вещей Oppo Smart Tag показался на живых фото

Во вторник Apple представила свой трекер для поиска вещей AirTag, который может похвастать поддержкой сверхширокополосной связи, что помогает очень точно отследить его местоположение. Ещё раньше подобное устройство под названием Galaxy Smart Tag Plus представила Samsung. По всей видимости, уже совсем скоро аналогичный продукт представит и китайская Oppo.

Трекер для поиска вещей Oppo Smart Tag показался на живых фото

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Сегодня трекер, который, как сообщается, получит название Oppo Smart Tag, показался на живых фото. Судя по снимкам, он получит огромное преимущество перед продуктами Samsung и Apple. На торце устройства можно обнаружить разъём USB-C, что свидетельствует о том, что устройство будет обладать перезаряжаемой батареей. Продукты от Samsung и Apple используют сменные батареи, что делает их менее экологичными.

Надпись на корпусе трекера свидетельствует о том, что он, как и основные конкуренты, предложит поддержку сверхширокополосной связи, что поможет определять точное местоположение трекера.

Трекер для поиска вещей Oppo Smart Tag показался на живых фото

Digital Chat Station

Ожидается, что Oppo Smart Tag будет представлен 6 мая в Китае вместе с такими продуктами, как новый телевизор Oppo Smart TV, беспроводные наушники Enco Air, фитнес-трекер Oppo Band и смартфон Oppo K9.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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