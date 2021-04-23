Вышла Android 12 Developer Preview 3: основные новшества и галерея скриншотов

Следующая версия Android пока ориентирована исключительно на разработчиков — по крайней мере, до выхода в следующем месяце первой бета-версии. Так или иначе, но выпуск очередной крупной сборки Android 12 Developer Preview 3 состоялся, и в ней немало новшеств.

В то же время Android 12 DP3 это небольшое обновление, преимущественно касающееся стабильности и производительности. Тем не менее этот выпуск предлагает ряд инструментов для разработчиков приложений, призванных улучшить пользовательское окружение:

Более богатая тактильная отдача. В Android 12 введена поддержка более выразительных эффектов, например, на низкой частоте: современные вибромоторы имеют расширенный рабочий спектр, позволяющий разработчикам создавать более информативную тактильную обратную связь для событий пользовательского интерфейса;

В Android 12 введена поддержка более выразительных эффектов, например, на низкой частоте: современные вибромоторы имеют расширенный рабочий спектр, позволяющий разработчикам создавать более информативную тактильную обратную связь для событий пользовательского интерфейса; Более гибкие резервные копии. Разработчики теперь могут устанавливать различные правила (включая требования к шифрованию) для облачных резервных копий и передачи данных от устройства к устройству — например, большие файлы могут быть исключены из первого метода, но включены во второй;

Разработчики теперь могут устанавливать различные правила (включая требования к шифрованию) для облачных резервных копий и передачи данных от устройства к устройству — например, большие файлы могут быть исключены из первого метода, но включены во второй; Новый стиль уведомлений о входящих, исходящих и фоновых вызовах с целью обеспечить единообразие и согласованность всех приложений для набора номеров, видеозвонков. Они выводятся в верхней части панели уведомлений, поддерживают несколько стандартных и пользовательских действий и по желанию могут содержать аватары и допускать особые стили текста и цветных кнопок.

Другие изменения включают в себя разрешение сторонним приложениям в полной мере использовать преимущества датчиков камер Quad/Nine Bayer и улучшения в области кодирования видео. Существуют оптимизации производительности машинного обучения, а также добавлена возможность обновлять драйверы ускорителей ИИ без обновления ОС — ранее та же возможность была реализована для графических драйверов.

Google планирует выпустить ещё три бета-версии новой мобильной ОС, после чего — ещё одну сборку, а потом, до конца этого года, предоставить первым счастливчикам возможность установить Android 12 на аппараты Pixel и другие поддерживаемые смартфоны. Журналисты 9to5Google установили свежее обновление Android 12 DP3 и сделали наглядные скриншоты всех изменений.

Тёмный режим отныне распространяется в том числе и на всплывающие сообщения внизу экрана (например, об активации режима разработчика):

В Android ссылками могут делиться не только браузеры, но и некоторые приложения, и ОС предлагает выбрать, каким приложением их открывать. В Android 12 добавится функция «проверенных ссылок» — теперь ОС открывает их непосредственно в приложениях, для которых они предназначены, без диалогового окна «открыть с помощью». Остальные ссылки открываются непосредственно в браузере, если пользователь вручную не привязал какие-то из них к своим приложениям. Это позволит уменьшить количество лишних диалоговых окон:

ОС теперь отображает счётчик связанных в группу уведомлений:

Google серьёзно переработала виджеты. Появилось новое меню, рекомендации, а также закруглённые углы у самих виджетов. Возможно, владельцы смартфонов Android и не начнут пользоваться ими чаще, но зато они станут гармоничнее смотреться с другими элементами ОС:

Предварительный просмотр сделанных скриншотов теперь можно смахнуть как влево, так и вправо:

Переключатели в меню быстрых настроек получили дополнительную метку состояния включения или выключения:

Функция «Снизить яркость» теперь называется «Экстра тусклый»:

На домашнем экране теперь можно выбрать новую сетку размещения ярлыков приложений — 4 ? 4:

Теперь при запуске любых приложений выводится заставка. По стандарту во время запуска прокручивается анимация с увеличенной иконкой по центру, однако разработчики будут вольны сделать собственную анимацию, изменив фон заставки, значок приложения, время и так далее:

Меню настроек батареи и накопителя теперь выводит новый, более простой и ясный индикатор заряда:

Новые закругления углов используются для индикатора громкости и других ключевых элементов пользовательского интерфейса:

Инструмент редактирования скриншотов добавил выбор шрифтов в инструмент ввода текста:

Базовый виджет с выводом даты и погоды в Pixel Launcher отображает текст чуть более жирно:

В Pixel 4a возвещены живые обои «Затмение»:

На главном экране и на поддерживаемых ярлыках приложений при длительном нажатии выводится обновлённое меню:

Был также изменён дизайн экрана настроек, который вдобавок получил обновлённую анимацию прокрутки и отскока:



