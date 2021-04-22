Apple обновит настройки уведомлений в iOS 15 и предложит новый домашний экран в iPadOS

По данным издания Bloomberg, компания Apple собирается представить новые версии операционных систем iOS 15 и iPadOS 15 для смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad в рамках мероприятия Worldwide Developers Conference (WWDC), которое будет проходить 7 июня. Обновлённая версия iPadOS 15 помимо прочего предложит «самое существенное обновление домашнего экрана с момента выпуска первого поколения планшета в 2010 году», пишет источник.

Bloomberg поделился списком известных изменений, которые стоит ожидать от новых версий мобильных операционных систем.

Новые фильтры уведомлений на основе статуса пользователя. В новом меню, доступном с экрана блокировки устройства, а также в «Центре управления» пользователю предоставят более детальный контроль за тем, как будут отображаться поступающие уведомления (например, со звуком или нет). Они будут зависеть от режима работы устройства: находится ли человек за рулём, спит, работает или включил режим «Не беспокоить».

Обновление рабочего стола iPad . Появится возможность добавлять виджеты (функция представлена для iOS в прошлом году). Издание Bloomberg не предоставило больше деталей об этом обновлении, но заявляет, что оно станет самым существенным с момента выпуска первого iPad .

Быстрый доступ к настройкам безопасности. Новое меню предложит пользователям возможность просмотра информации, которую собирают об устройстве те или иные приложения. Предположительно это будет как-то связано с метками конфиденциальности, которые Apple представила для App Store в декабре прошлого года.

Обновлённый экран блокировки смартфонов iPhone . В нём появится быстрый доступ к вышеупомянутым настройкам безопасности. Пока непонятно, будут ли другие изменения.

Обновление iMessage. Новые функции мессенджера помогут ему конкурировать с WhatsApp «и сделают больше похожим на социальную сеть». Однако Bloomberg отмечает, что «функция по-прежнему находится на ранней стадии разработки» и может быть представлена позже в этом году.

Мелкие обновления для macOS, watchOS и tvOS. Apple представила обновлённый дизайн macOS в прошлом году, с анонсом Big Sur, поэтому в этот раз ожидаются лишь незначительные правки и изменения.

Напомним, что уже на следующей неделе Apple выпустит обновление iOS 14.5. Оно принесёт поддержку трекинговых меток AirTag, а также подписки на подкасты. Среди прочих обновлений: обновлённые возможности Siri и новые голоса для цифрового помощника и возможность изменять цвет кожи эмодзи. Вместе с выпуском iOS 14.5 также вступят в силу новые правила конфиденциальности Apple , в соответствии с которыми разработчики приложений для iOS должны получить явное разрешение пользователей на отслеживание активности для демонстрации персонализированной рекламы.



