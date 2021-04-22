Apple расширит рекламный бизнес на фоне изменений в политике конфиденциальности для iOS

Компания Apple будет расширять свой рекламный бизнес, поскольку новые правила конфиденциальности для платформы iOS , вероятно, навредят рекламе конкурентов, таких как Facebook. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

В настоящее время Apple уже продаёт рекламу в поисковике магазина цифрового контента App Store, благодаря чему разработчики могут продвигать свои продукты в поисковой выдаче. Любопытно, что в настоящее время при запросе « Twitter » в магазине Apple на первом месте выдачи появляется приложение TikTok. Согласно имеющимся данным, в конце этого месяца Apple добавит новый рекламный блок в раздел с рекомендуемыми приложениями в App Store. Источник говорит о том, что новый раздел станет ещё одним инструментом продвижения для разработчиков. В отличие от рекламы в поиске, новый раздел будет демонстрироваться всем пользователям платформы.

И хотя официальные представители Apple отказались от комментариев по данному вопросу, появление новых возможностей для продвижения приложений в App Store говорит о планах компании по расширению собственного рекламного бизнеса. Желание Apple расширить своё влияние в сфере онлайн-рекламы не удивляет, ведь в глобальных масштабах этот рынок оценивается примерно в $350 млрд, а основными игроками здесь являются Facebook и Google .

На следующей неделе должен состояться запуск iOS 14.5, вместе с которой вступят в силу новые правила конфиденциальности. В соответствие с ними разработчики больше не смогут отслеживать пользовательскую активность для демонстрации персонализированной рекламы без явного согласия пользователей. Ожидается, что многие пользователи устройств на базе iOS не дадут разрешения на сбор данных, что нанесёт серьёзный удар по рынку мобильной рекламы. Apple говорит о том, что это повысит уровень конфиденциальности пользовательских данных, но крупные рекламодатели, включая Facebook, раскритиковали новую политику Apple .

Стоит отметить, что Apple уже давно стремится стать крупным игроком на рынке рекламы для мобильных устройств. В 2010 году Apple приобрела компании Quattro Wireless за $275 млн и AdMob за $750 млн, специализирующиеся на мобильной рекламе. В том же году Apple запустила рекламный сервис iAd, который был закрыт в 2016 году. Новая попытка Apple занять одно из ведущих мест на рынке мобильной рекламы может оказаться более успешной.



