Приложения Twitter для Android и iOS получили поддержку изображений формата 4K

Пользователи мобильного приложения Twitter на устройствах с Android и iOS теперь имеют возможность публиковать и просматривать изображения в формате 4K. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте разработчиков социальной сети.

«Время твитнуть фотографии в высоком разрешении — возможность загружать и просматривать 4K-изображения на Android и iOS теперь доступна для всех», — написали разработчики Twitter .

Для активации новой функции необходимо в меню настроек приложения перейти в раздел «Использование данных» и активировать опции «Высококачественные изображения» (для просмотра 4K-изображений) и «Загрузка высококачественных изображений» (для возможности публиковать 4K-изображения). Пользователи также могут сделать изображения в высоком разрешении доступными при подключении через сотовую сеть и Wi-Fi, только через Wi-Fi или полностью отключить их. Эта настройка аналогична той, что уже используется в Twitter для видеороликов в высоком разрешении и автоматического воспроизведения видео.

Стоит отметить, что веб-версия Twitter уже поддерживает возможность просмотра и публикации изображений с разрешением до 4096 ? 4096 пикселей. Однако пользователи мобильных версий приложения до недавнего времени могли взаимодействовать с изображениями с разрешением до 2048 ? 2048 пикселей. Некоторое время назад разработчики начали тестировать возможность загрузки 4K-снимков с привлечением ограниченного числа пользователей Twitter , а теперь она стала общедоступной.



