Apple показала новинки на весенней презентации Spring Loaded (фото)

Apple провела традиционную весеннюю презентацию новых продуктов. Событие Spring Loaded прошло онлайн в форме заранее записанной трансляции, пишет Investory.

Фото: investory.news

Что показала Apple

iPhone 12 и iPhone 12 mini

На этот раз компания добавила к палитре цветов iPhone 12 и iPhone 12 mini новый — фиолетовый. Это должно увеличить продажи iPhone 12, который и без того является самым продаваемым смартфоном в мире.

Характеристики и другие возможности iPhone 12 в фиолетовом цвете не отличаются от других цветовых версий. Цена тоже осталась прежней — от $729 и от $829 за iPhone 12 mini и iPhone 12 соответственно.

В США продажи фиолетовых смартфонов начнутся в пятницу, 23 апреля.

Моноблок iMac

Следующим анонсом стал моноблок iMac с 24-дюймовым экраном Retina 4.5K в новом «плоском» дизайне с узкими рамками на ARM-процессоре M1. Это первый iMac на базе SoC M1 и четвертый Mac (после MacBook Air (M1), Mac Mini (M1) и MacBook Pro (M1)) в новом модельном ряду Mac на ARM-процессорах Apple Silicon.

Толщина корпуса — 11,5 мм. Диагональ экрана — 23,5 дюйма. Он выделяется узкими рамками по три стороны и достаточно широким «подбородком» снизу. Используется IPS-панель 4.5K. Экран поддерживает технологии Wide Color (P3) и True Tone, а также характеризуется максимальной яркостью 500 кдм?.

Основа нового iMac — процессор M1. На презентации Apple заявила, что новый iMac был создан с нуля на основе «революционного» чипа M1. Судя по всему, этот тот самый чип, лежит в основе MacBook Pro (M1). Кстати, без активной системы охлаждения обойтись не удалось. В iMac 24 «(M1), заявляют в компании, установлены два небольших вентилятора, которые заменяют громоздкую тепловую систему iMac предыдущего поколения.

Apple также сделала акцент на обновленной вебкамере и микрофонах — здесь используется улучшенная камера 1080p на нейросетях и массив из трех микрофонов, эффективно отсеивая посторонние шумы.

Планшет iPad Pro

Планшет iPad Pro нового поколения получил процессор M1 — тот самый чип, используемый в прошлогодних версиях MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini.

По утверждению Apple , это обеспечит «большой скачок производительности», если сравнить планшет предыдущего поколения. Графическая производительность выросла более чем в 1,5 тыс. раз, причем пользователи могут рассчитывать на автономную работу устройства в течение дня.

Медиа приставка Apple TV 4K

Apple также представила новое поколение медиа приставки Apple TV 4K, которая пришла на смену одноименной модели 2017 года. Также обновленный пульт дистанционного управления Siri Remote.

Трекер AirTag

Apple анонсировала трекер AirTag, который работает совместно с приложениями и сервисами компании.