Apple уже на следующей неделе выпустит iOS 14.5 с новыми правилами конфиденциальности

Apple провела мероприятие «Полный расцвет», в рамках которого было представлено немало любопытных продуктов, в том числе новые компьютеры iMac и планшеты iPad Pro. Кроме того, широкой публике представили трекер AirTag, который поступит в продажу 30 апреля и будет работать с устройствами на базе iOS 14.5 и выше. Пресс-релиз по AirTag указывает на то, что iOS 14.5 будет запущена на следующей неделе.

Вместе с новой iOS на следующей неделе Apple выпустит watchOS 7.4 и macOS 11.3, поскольку эти версии операционных систем поддерживают новую службу платных подписок в фирменном приложении Apple Podcasts. Что касается iOS 14.5, то первая общедоступная бета-версия программной платформы была выпущена в феврале этого года.

В новой версии iOS наиболее важно то, что вместе с её выходом вступят в силу новые правила конфиденциальности Apple , в соответствие с которыми разработчики приложений для iOS должны получить явное разрешение пользователей на отслеживание активности для демонстрации персонализированной рекламы. Это нововведение впервые анонсировали ещё в прошлом году и оно было раскритиковано некоторыми участниками рынка. Так компания Facebook заявила, что новая политика Apple нанесёт вред малому бизнесу, основная часть дохода которого зависит от персонализированной рекламы.

Ещё в iOS 14.5 появилось несколько ожидаемых нововведений, в том числе возможность изменять голос Siri, а также опции изменения тона кожи некоторых эмодзи. Кроме того, Siri научилась понимать, какие приложения для прослушивания аудиоконтента предпочитает пользователь.



