Смартфон vivo V21 получит тонкий корпус и продвинутую 44-Мп селфи-камеру с оптической стабилизацией

Компания vivo представит 27 апреля смартфоны серии vivo V21, которые придут на смену устройствам семейства vivo V20. В своём официальном аккаунте в Твиттере подразделение компании в Малайзии сообщило, что на мероприятии будут представлены две модели — V21 и V21e, однако, к сожалению, подробностей об их характеристиках из официальных источников пока не поступало.

Ранее в этом месяце смартфон vivo V21 5G прошёл сертификацию в Индонезии. Некоторые источники предполагают, что компания на мероприятии также представит модель V21 Pro, похожую по характеристикам или аналогичную V21 5G.

В базе данных сервиса Google Play Console, предназначенного для разработчиков Android-приложений, появились сведения о смартфоне vivo V21 SE с номером модели V2061, который был замечен и в индийской базе данных IMEI.

Скорее всего, V21e и V21 SE — один и тот же смартфон. Согласно данным Google Play Console, он основан на чипсете Snapdragon 720G вместе с 8 Гбайт оперативной памяти. Также сообщается, что диагональ дисплея с небольшим вырезом вверху для селфи-камеры составляет около 6 дюймов, разрешение равно 1080 ? 2400 точек, плотность пикселей — 440 ppi. Кроме того, в базе данных консоли Google Play упоминается предустановленная ОС Android 11.

Согласно более ранним утечкам, новые смартфоны получат тонкий корпус и несколько вариантов цветового исполнения, включая градиентное. По словам источников, одна из моделей будет иметь тройную камеру на тыльной панели с основным 64-Мп сенсором и мощную камеру для селфи с 44-Мп датчиком и оптической стабилизацией.



