Samsung Display наладила производство экранов для смартфонов в Индии

В отчёте издания Economic Times говорится, что Samsung Display начала производство дисплеев для смартфонов в Индии. Компания в данный момент производит более 70 % матриц для телевизоров, смартфонов и планшетов в таких странах, как Китай , Вьетнам и Южная Корея.

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Ссылаясь на осведомлённые источники, Economic Times утверждает, что южнокорейский техногигант с апреля текущего года производит экраны для смартфонов в индийском городе Нойда. Это произошло через несколько месяцев после сообщений о том, что Индия предлагает Samsung финансовые льготы в случае запуска завода по производству дисплеев. Правительство Индии принимает множество мер, чтобы сделать страну производственным центром мира.

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Не так давно Индия выделила $1,02 миллиарда на стимулирование производства в стране. Сообщается, что индийские власти в данный момент пытаются привлечь в страну чипмейкеров. Что касается Samsung Display, сообщается, что она инвестировала около $653 миллионов в перенос производства экранов из Китая в Индию. Кроме того, компания получит от индийского правительства около $34 миллионов в качестве обеспечения этого проекта на пять лет. Кроме того, компания получит около $62 миллионов по программе Центра по продвижению производства электронных компонентов и полупроводников. Ожидается, что с скором будущем Samsung расширит портфолио дисплеев, производимых в Индии.



