WhatsApp ограничит функциональность аккаунтов пользователей, которые не примут новые правила до 15 мая

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp напомнили, что время, отведённое на принятие новых правил использования сервиса, подходит к концу. В сообщении, которое было опубликовано на официальной странице поддержки сервиса, разработчики рассказали о том, что будет с аккаунтами пользователей, которые не примут новые правила до 15 мая.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примите, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — говорится в сообщении разработчиков.

Пользователям сервиса предлагается либо согласиться с новыми правилами пользования мессенджером, либо до 15 мая экспортировать историю чатов и отчёт об аккаунте на платформах Android и iOS . В случае выбора второго вариант пользователи могут удалить аккаунт WhatsApp, но разработчики предупреждают, что это необратимый процесс и после удаления резервная копия и вся история сообщений будут удалены безвозвратно.

Напомним, новые правила использования WhatsApp предполагают возможность того, что сервис будет обмениваться пользовательскими данными с Facebook, являющейся владельцем мессенджера. Изначально введение новых правил планировалось ещё в начале года, но новость об этом вызвала негодование пользователей по всему миру и даже привела к оттоку людей, которые предпочли использовать другие мессенджеры. Негативная реакция пользователей вынудила WhatsApp отложить введение новых правил, чтобы в итоге постараться убедить пользователей принять их.



