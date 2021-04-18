WhatsApp ограничит функциональность аккаунтов пользователей, которые не примут новые правила до 15 мая

WhatsApp ограничит функциональность аккаунтов пользователей, которые не примут новые правила до 15 мая

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp напомнили, что время, отведённое на принятие новых правил использования сервиса, подходит к концу. В сообщении, которое было опубликовано на официальной странице поддержки сервиса, разработчики рассказали о том, что будет с аккаунтами пользователей, которые не примут новые правила до 15 мая.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примите, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — говорится в сообщении разработчиков.

Пользователям сервиса предлагается либо согласиться с новыми правилами пользования мессенджером, либо до 15 мая экспортировать историю чатов и отчёт об аккаунте на платформах Android и iOS. В случае выбора второго вариант пользователи могут удалить аккаунт WhatsApp, но разработчики предупреждают, что это необратимый процесс и после удаления резервная копия и вся история сообщений будут удалены безвозвратно.

Напомним, новые правила использования WhatsApp предполагают возможность того, что сервис будет обмениваться пользовательскими данными с Facebook, являющейся владельцем мессенджера. Изначально введение новых правил планировалось ещё в начале года, но новость об этом вызвала негодование пользователей по всему миру и даже привела к оттоку людей, которые предпочли использовать другие мессенджеры. Негативная реакция пользователей вынудила WhatsApp отложить введение новых правил, чтобы в итоге постараться убедить пользователей принять их.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Приложение Google Карты для iOS обновилось впервые за четыре месяцаПриложение Google Карты для iOS обновилось впервые за четыре месяца
Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTEСуд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE
Samsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020 годуSamsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020 году
Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5GSony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
ТОП-3 смартфона с самой лучшей камеройТОП-3 смартфона с самой лучшей камерой
Блок рекламы


Похожие новости
WhatsApp тестирует функцию ускоренного прослушивания голосовых сообщенийWhatsApp тестирует функцию ускоренного прослушивания голосовых сообщений
Новые смартфоны Nokia дебютируют 8 апреляНовые смартфоны Nokia дебютируют 8 апреля
Xiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 ProXiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro
WhatsApp рассказала, как поступит с теми, кто не согласится на новые правила конфиденциальностиWhatsApp рассказала, как поступит с теми, кто не согласится на новые правила конфиденциальности
WhatsApp отложил изменения в политике сбора персональных данных и попытается объяснить, что бояться нечегоWhatsApp отложил изменения в политике сбора персональных данных и попытается объяснить, что бояться нечего
Турция начинает расследование по WhatsApp из-за разрешения на сбор информации пользователей для FacebookТурция начинает расследование по WhatsApp из-за разрешения на сбор информации пользователей для Facebook
Вместо WhatsApp: Илон Маск порекомендовал Signal, и теперь в мессенджере наплыв желающихВместо WhatsApp: Илон Маск порекомендовал Signal, и теперь в мессенджере наплыв желающих
В WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового годаВ WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового года
Мессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом годуМессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом году
Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, которые способны проработать до 45 дней и стоят $120Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, которые способны проработать до 45 дней и стоят $120
Последние новости
Подгружаем последние новости