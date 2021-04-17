Беспроводные наушники Apple AirPods 3 показались на фото — что-то среднее, между AirPods и AirPods Pro

Беспроводные наушники Apple AirPods 3 показались на фото — что-то среднее, между AirPods и AirPods Pro

В преддверии мероприятия Apple «Полный расцвет», которое состоится 20 апреля, в интернете появилось изображение, на котором демонстрируются новые наушники AirPods 3. Источник считает, что в рамках этой презентации, помимо других продуктов, может состояться запуск беспроводных наушников Apple AirPods 3 и стилуса Apple Pencil 3.

Как и предполагалось, внешний облик новых беспроводных наушников Apple представляет собой нечто среднее между стандартными AirPods прошлого поколения и Pro-версией устройства. Корпус зарядного кейса стал несколько больше, а на самих наушниках отсутствуют силиконовые вкладыши. Технические отличия новых наушников AirPods от модели предыдущего поколения пока что не были озвучены.

Несмотря на то, что очередное мероприятие Apple пройдёт уже на следующей неделе, официальная презентация новых беспроводных наушников может состояться позднее в этом году. Гораздо более вероятно появление через неделю стилуса третьего поколения. Ранее появлялись сообщения о том, что 20 апреля Apple представит новые планшетные компьютеры iPad Pro, поэтому запуск вместе с ними стилуса выглядит вполне логичным шагом.

Помимо новых iPad Pro на презентации Apple ожидается появление трекера для поиска вещей AirTag, но, не исключено, что широкой публике представят и какие-то другие устройства. Мероприятие «Полный расцвет» начнётся 20 апреля в 20:00 по московскому времени и будет транслироваться на сайте Apple, YouTube-канале компании и в приложении Apple TV.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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