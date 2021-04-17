Xiaomi меньше чем за минуту продала более 30 000 складных смартфонов Mi Mix Fold. Каждый стоит больше $1500

В прошлом месяце компания Xiaomi представила свой первый складывающийся смартфон — Mi Mix Fold. Несмотря на то, что новинка оказалась одним из самых дорогих смартфонов, выпущенных китайским производителем, она разлетается, как горячие пирожки. Компания отчиталась, что менее чем за одному минуту с момента старта продаж устройства она заработала на Mi Mix Fold более 400 млн юаней (более $61 млн).

Напомним, что Mi Mix Fold представлен в трёх версиях: с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти, с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти, а также в версии с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти. Официальная стоимость первого составляет 9999 юаней (около $1520), второго — 10 990 юаней ($1674), а третий вариант оценивается в 12 999 юаней ($1980). Таким образом компания в течение первой минуты продаж смогла реализовать от 30 700 до 40 000 смартфонов Mi Mix Fold.

Mi Mix Fold оснащён внешним 6,52-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2520 ? 840 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также внутренним 8,01-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQHD+. Устройство находится под управлением флагманской мобильной платформы Snapdragon 888 и оснащено необычной гибкой системой охлаждения Butterfly Cooling System.

Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5020 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. От нуля до 100 процентов блок питания заряжает батарею всего за 37 минут.



