Xiaomi меньше чем за минуту продала более 30 000 складных смартфонов Mi Mix Fold. Каждый стоит больше $1500

Xiaomi меньше чем за минуту продала более 30 000 складных смартфонов Mi Mix Fold. Каждый стоит больше $1500

В прошлом месяце компания Xiaomi представила свой первый складывающийся смартфон — Mi Mix Fold. Несмотря на то, что новинка оказалась одним из самых дорогих смартфонов, выпущенных китайским производителем, она разлетается, как горячие пирожки. Компания отчиталась, что менее чем за одному минуту с момента старта продаж устройства она заработала на Mi Mix Fold более 400 млн юаней (более $61 млн).

Напомним, что Mi Mix Fold представлен в трёх версиях: с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти, с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти, а также в версии с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти. Официальная стоимость первого составляет 9999 юаней (около $1520), второго — 10 990 юаней ($1674), а третий вариант оценивается в 12 999 юаней ($1980). Таким образом компания в течение первой минуты продаж смогла реализовать от 30 700 до 40 000 смартфонов Mi Mix Fold.

Xiaomi меньше чем за минуту продала более 30 000 складных смартфонов Mi Mix Fold. Каждый стоит больше 00

Mi Mix Fold оснащён внешним 6,52-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2520 ? 840 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также внутренним 8,01-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQHD+. Устройство находится под управлением флагманской мобильной платформы Snapdragon 888 и оснащено необычной гибкой системой охлаждения Butterfly Cooling System.

Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5020 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. От нуля до 100 процентов блок питания заряжает батарею всего за 37 минут.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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