Концепт TCL превращает 6,87" телефон в 10" планшет, позволяя складывать и скручивать дисплей

Концепт TCL превращает 6,87

TCL снова показала концепт складного телефона — и это чудовище Франкенштейна, о котором уже проскакивала информация в марте, создано словно бы из двух продемонстрированных ранее вариантов складных аппаратов. Названный Fold ’n’ Roll, он сочетает в себе технологию складной петли Dragonhinge со скручиваемой панелью дисплея.

В результате получается 6,87-дюймовый телефон, который может раскладываться до размера 8,85-дюймового планшетофона или дополнительно расширяться до полноценного 10-дюймового планшета. Помимо собственно любопытных изображений, компания не предлагает никаких других подробностей.

Концепт TCL превращает 6,87

Концепт TCL превращает 6,87

TCL говорит, что всё ещё изучает технические характеристики этого типа устройств. Другими словами, рассчитывать на появление Fold ’n’ Roll на рынке в ближайшее время не стоит. Однако TCL также пообещала запустить какой-любо современный телефон со складным экраном до конца 2021 года. Компания демонстрировала в прошлом немало концептов, но массовых реальных продуктов с изгибаемыми дисплеями не выпускала.

Концепт TCL превращает 6,87

Концепт TCL превращает 6,87

Тем не менее, многие надеется, что TCL сможет заполнить вакуум на рынке относительно доступных изгибаемых или скручиваемых устройств. В настоящее время такие складные аппараты очень дороги и обходятся желающим в две–три цены хорошего флагмана. Кстати, Samsung тоже намекала на выпуск более дешёвого гибкого устройства в ближайшее время, но пока Galaxy Z Flip и Z Fold 2 всё ещё очень дороги.

Концепт TCL превращает 6,87

Концепт Rollable со скручиваемым дисплеем от LG, возможно, был предназначена для флагманского устройства, но с уходом производителя из бизнеса смартфонов мы уже не узнаем, могла ли эта технология появиться в более массовых устройствах.

Концепт TCL превращает 6,87


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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