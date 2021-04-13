Приложение Google Карты для iOS обновилось впервые за четыре месяца

После завершения развёртывания ярлыков конфиденциальности для своих приложений в Apple App Store, компания Google сегодня обновила приложение Карты (Google Maps). Стоит отметить, что предыдущее обновление приложения для доступа к картографическому сервису было выпущено четыре месяца назад.

Приложение Google Карты для iOS обновилось впервые за четыре месяца

macrumors.com

В декабре Apple начала требовать, чтобы все новые приложения и обновления для существующих программ включали метки конфиденциальности. Они представляют собой иконки, наглядно демонстрирующие, какие данные собирает приложение, чтобы пользователи понимали, чем они делятся с разработчиками. Google не начинала внедрять ярлыки конфиденциальности до февраля, и, соответственно, не обновляла свои приложения для iOS. Забавно, что почтовый клиент Gmail не обновлялся так долго, что начал предупреждать пользователей о том, что он устарел. Но обновить его было всё равно не на что.

Приложение Google Карты для iOS обновилось впервые за четыре месяца

macrumors.com

Google Карты и Google Фото стали последними приложениями поискового гиганта, которые получили ярлыки конфиденциальности. Это случилось уже в апреле. Теперь компания снова может приступить к их обновлению. Сегодняшний выпуск Google Карт получил номер версии 5.65. Это незначительное обновление, которое исправляет ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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