ТОП-3 смартфона с самой лучшей камерой

Камеры в дорогих смартфонах могут конкурировать с портативными камерами, ведь качество фото на них ничем не уступает. Профессиональная съемка в наше время возможна на телефон, и это не редкость. Некоторые модели смартфонов имеют профессиональные настройки и множество режимов, которые позволяют снимать даже фильмы.

Мы выбрали для вас три модели смартфонов различных брендов, которые на сегодняшний день имеют лучшие камеры и возможности для качественной съемки.

Huawei P40 Pro

Эта модель имеет 50 МП камеру, позволяющую снимать с 5-кратным оптическим зумом и 40-мегапиксельной ультраширокой камерой с автофокусом. Этим телефоном можно снимать как днем, так и ночью. Качество портретных фото на смартфоне Huawei просто великолепное. Фронтальная камера имеет 13+32+12 МП, что важно для любителей селфи. В этом смартфоне используется система фильтров RYYB вместо RGB, что позволяет светочувствительным элементам улавливать больше света.

Приобрести Huawei P40 Pro в Украине можно от 21 500 грн.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Этот смартфон от Samsung имеет камеру 108+10+12 МП. В нем есть встроенный перископ, который позволяет девайсу снимать с 10-кратным оптическим зумом без потери качества. Ультраширик оснащен автофокусом и на смартфонах выходят качественные макрофото. Модуль с оптическим зумом х10 позволяет получать снимки, которые делают фотографы на аппаратах с длиннофокусными объективами.

Стоит Samsung Galaxy S21 Ultra дороже среднего ценового диапазона - 37 999 грн.

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