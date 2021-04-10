Realme 8 5G выйдет 21 апреля: 48-Мп тройная камера — возможно, ребрендинг V13 5G

Realme представила смартфон Realme 8 в прошлом месяце, а теперь её тайский филиал сообщил, что 21 апреля компания представит вариант с поддержкой сетей 5G. Помимо анонса было показано короткое видео в официальном аккаунте в Facebook, раскрывающее дизайн Realme 8 5G.

Как можно заметить, Realme 8 5G, в отличие от варианта 4G, не поставляется с большой фирменной мотивирующей надписью «Dare to leap» (в русской локализации — «меняя стандарты») на тыльной стороне. Более того, в отличие от модели 4G, которая поставляется с 64-мегапиксельной квадрокамерой, версия 5G будет иметь на один модуль меньше на задней панели, а основная камера сможет полагаться лишь на 48-Мп сенсор.

Видеоклип не показывает переднюю часть Realme 8 5G, но можно предположить, что смартфон будет иметь дисплей с перфорацией. Всё потому, что Realme 8 5G, похоже, является ребрендингом Realme V13 5G, анонсированным в Китае в прошлом месяце. Дело в том, что тыльная сторона Realme 8 5G выглядит аналогично V13 5G, а смартфон вдобавок был замечен в Geekbench и FCC с однокристальной системой Dimensity 700, 8 Гбайт оперативной памяти, Android 11, батареей на 5000 мА·ч и боковым сканером отпечатков пальцев — все эти особенности присутствуют в V13 5G.

Кроме того, толщина (8,5 мм) и вес (185 г) Realme 8 5G тоже совпадают с V13 5G. Единственное различие между обоими телефонами, которое сейчас известно — наличие чипа NFC, которого нет у V13 5G. Таким образом, если Realme 8 5G действительно является ребрендингом V13 5G для мировых рынков, он будет поставляться с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ 90 Гц, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 18-Вт зарядкой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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