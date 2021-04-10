Депутаты хотят заблокировать все “серые“ смартфоны в Украине

В Украине большое количество смартфонов приобретается на "черном рынке". Ежегодно фиксируется не меньше ста тысяч краж, и многие из этих ворованных устройств попадают в руки новым владельцам. Вскоре все эти телефоны могут перестать работать.

Объявлений о продаже смартфонов по недорогой цене на том же OLX можно найти немало. Отследить их всех невозможно, но правительство создало рабочую группу по разработке законопроекта о блокировке "черных" и "серых" телефонов. Ее возглавил депутат Александр Федиенко. Он считает, что такие устройства создают огромные дыры в государственном бюджете.

Как все происходит? По серой схеме, предприниматели легально закупают телефоны за рубежом, но ввозят их в нашу страну, минуя таможню, и затем продают. Второй канал — черный, он предусматривает перепродажу уже краденых телефонов. Это, естественно, незаконно. Но такие преступники остаются безнаказанными.

Некоторые смартфоны привозят в Украину из-за границы, а украденные в Украине устройства, вывозятся в страны ближнего зарубежья и продают там.

Потери государственного бюджета из-за нелегального импорта смартфонов составляют ежегодно не менее миллиарда долларов. Количество краж достигает более сотни тысяч в год, при том, что сами сотрудники полиции считают, что заявления об утрате пишет только каждый девятый гражданин.

Чтобы как-то бороться с данной проблемой, в 2009 году в Украине был введен учет кодов IMEI. Однако, в апреле 2014 года регистрация была отменена, и, видимо, это кому-то выгодно.