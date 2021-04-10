Депутаты хотят заблокировать все “серые“ смартфоны в Украине

В Украине большое количество смартфонов приобретается на "черном рынке". Ежегодно фиксируется не меньше ста тысяч краж, и многие из этих ворованных устройств попадают в руки новым владельцам. Вскоре все эти телефоны могут перестать работать.

Депутаты хотят заблокировать все “серые“ смартфоны в Украине

Объявлений о продаже смартфонов по недорогой цене на том же OLX можно найти немало. Отследить их всех невозможно, но правительство создало рабочую группу по разработке законопроекта о блокировке "черных" и "серых" телефонов. Ее возглавил депутат Александр Федиенко. Он считает, что такие устройства создают огромные дыры в государственном бюджете.

Как все происходит? По серой схеме, предприниматели легально закупают телефоны за рубежом, но ввозят их в нашу страну, минуя таможню, и затем продают. Второй канал — черный, он предусматривает перепродажу уже краденых телефонов. Это, естественно, незаконно. Но такие преступники остаются безнаказанными.

Депутаты хотят заблокировать все “серые“ смартфоны в Украине

Некоторые смартфоны привозят в Украину из-за границы, а украденные в Украине устройства, вывозятся в страны ближнего зарубежья и продают там.

Потери государственного бюджета из-за нелегального импорта смартфонов составляют ежегодно не менее миллиарда долларов. Количество краж достигает более сотни тысяч в год, при том, что сами сотрудники полиции считают, что заявления об утрате пишет только каждый девятый гражданин.

Чтобы как-то бороться с данной проблемой, в 2009 году в Украине был введен учет кодов IMEI. Однако, в апреле 2014 года регистрация была отменена, и, видимо, это кому-то выгодно.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар меняет условия предоставления трех популярных услугКиевстар меняет условия предоставления трех популярных услуг
За первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиардаЗа первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиарда
"Киевстар" объяснил своим клиентам происхождение некорректных сообщений и извинился за них"Киевстар" объяснил своим клиентам происхождение некорректных сообщений и извинился за них
Snapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности AppleSnapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности Apple
LG перестанет выпускать смартфоныLG перестанет выпускать смартфоны
Блок рекламы


Похожие новости
LG перестанет выпускать смартфоныLG перестанет выпускать смартфоны
Мобильный оператор Lycamobile запустил самые выгодные тарифы в УкраинеМобильный оператор Lycamobile запустил самые выгодные тарифы в Украине
Процессор Qualcomm Snapdragon 860 рассчитан на смартфоны среднего уровняПроцессор Qualcomm Snapdragon 860 рассчитан на смартфоны среднего уровня
Новые смартфоны Nokia дебютируют 8 апреляНовые смартфоны Nokia дебютируют 8 апреля
Смартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствамиСмартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствами
Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качестваНазваны лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества
Xiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 ProXiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro
Смартфоны Apple получал полезную функцию устройств AndroidСмартфоны Apple получал полезную функцию устройств Android
Насколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выходаНасколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выхода
Безлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecellБезлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecell
Последние новости
Подгружаем последние новости