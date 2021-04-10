Стоимость мобильной связи вырастет у всех операторов Украины

Украинским абонентам сотовых операторов следует быть готовыми п повышению стоимости мобильной связи и интернета. Администратор сообщества «Мобильная связь Украины» (MZU) Олег Свистун рассказал, что повлияет на тарифы операторов в 2021 году.

Несмотря на то, что «Киевстар», Vodafone и lifecell утверждают об отсутствии планов повышать стоимость тарифов, Олег Свистун уверен, что цены на мобильную связь неизбежно вырастут. Эксперт описал сложившуюся ситуацию в сфере сотовой связи на сегодняшний день.

«В этом году существенного подорожания еще не было, но обязательно будет», – уверен администратор MZU.

По словам Олега Свистуна, операторы сегодня вкладывают огромные инвестиции в строительство и развитие 4G сетей. Далее их нужно будет расширять, улучшать емкость. Все это требует больших затрат, возврат которых однозначно ляжет на плечи конечного потребителя.

При этом, не стоит забывать и о грядущем внедрении 5G в Украине. Конечно же, это тоже повлечет за собой значительные денежные вложения, что опять же приведет к повышению стоимости мобильной связи и доступа в интернет в стране.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар меняет условия предоставления трех популярных услугКиевстар меняет условия предоставления трех популярных услуг
За первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиардаЗа первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиарда
"Киевстар" объяснил своим клиентам происхождение некорректных сообщений и извинился за них"Киевстар" объяснил своим клиентам происхождение некорректных сообщений и извинился за них
Snapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности AppleSnapchat ищет возможности для обхода новых правил конфиденциальности Apple
LG перестанет выпускать смартфоныLG перестанет выпускать смартфоны
Блок рекламы


Похожие новости
В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связиВ украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Vodafone повышает стоимость тарифных плановVodafone повышает стоимость тарифных планов
Киевстар повышает стоимость тарифов мобильной связи и домашнего интернетаКиевстар повышает стоимость тарифов мобильной связи и домашнего интернета
Lifecell снова повышает стоимость мобильной связиLifecell снова повышает стоимость мобильной связи
Местные власти препятствует развитию мобильной связи, - МинцифрыМестные власти препятствует развитию мобильной связи, - Минцифры
Motorola представила смартфон One 5G стоимостью менее $500Motorola представила смартфон One 5G стоимостью менее $500
Суд США запретил властям взимать с операторов слишком большую плату за установку 5G-оборудованияСуд США запретил властям взимать с операторов слишком большую плату за установку 5G-оборудования
Интернет-провайдер Интертелеком прекращает работу в девяти областях УкраиныИнтернет-провайдер Интертелеком прекращает работу в девяти областях Украины
У кого из украинских операторов самый быстрый мобильный интернетУ кого из украинских операторов самый быстрый мобильный интернет
Последние новости
Подгружаем последние новости