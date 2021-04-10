Стоимость мобильной связи вырастет у всех операторов Украины

Украинским абонентам сотовых операторов следует быть готовыми п повышению стоимости мобильной связи и интернета. Администратор сообщества «Мобильная связь Украины» (MZU) Олег Свистун рассказал, что повлияет на тарифы операторов в 2021 году.

Несмотря на то, что «Киевстар», Vodafone и lifecell утверждают об отсутствии планов повышать стоимость тарифов, Олег Свистун уверен, что цены на мобильную связь неизбежно вырастут. Эксперт описал сложившуюся ситуацию в сфере сотовой связи на сегодняшний день.

«В этом году существенного подорожания еще не было, но обязательно будет», – уверен администратор MZU.

По словам Олега Свистуна, операторы сегодня вкладывают огромные инвестиции в строительство и развитие 4G сетей. Далее их нужно будет расширять, улучшать емкость. Все это требует больших затрат, возврат которых однозначно ляжет на плечи конечного потребителя.

При этом, не стоит забывать и о грядущем внедрении 5G в Украине. Конечно же, это тоже повлечет за собой значительные денежные вложения, что опять же приведет к повышению стоимости мобильной связи и доступа в интернет в стране.