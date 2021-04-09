lifecell выпустил специальную SIM-карту для ноутбука

Мобильный оператор lifecell объявил о возможности приобрести отдельную SIM-карту для планшета или ноутбука. Новый пакет услуг позволит получить доступ в интернет не только со смартфона, но и с других гаджетов.

lifecell выпустил специальную SIM-карту для ноутбука или планшета

Как рассказали в пресс-службе lifecell, новая «симка» создана не для совершения звонков, а для качественного доступа в интернет с планшетов и ноутбуков.

«Используйте свои ГБ по максимуму! С услугой «МультиSIM Интернет» у вас будет отдельная SIM-карта исключительно для интернета на вашем планшете или ноутбуке. Управление и оплата будет осуществляться с одного аккаунта, а использование трафика - сразу на нескольких устройствах», - сообщили об удобствах новой SIM-карты в lifecell.

Подключить данную услугу можно двумя способами. Это может быть покупка тарифного плана «Универсальный» или приобретение отдельной SIM-карты, обслуживание которой осуществляется на основе устного договора компании с клиентом.

lifecell выпустил специальную SIM-карту для ноутбука или планшета

Активизация услуги происходит путем звонка на короткий номер *144# со своего основного номера сотового оператора lifecell.


Шевченко Лилия, Тудей

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