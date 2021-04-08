Владельцы смартфонов OnePlus 9 Pro пожаловались на перегрев при использовании камеры

Некоторые владельцы смартфонов OnePlus 9 Pro начали жаловаться на перегрев устройств. Пользователи отмечают, что чаще всего проблема возникает в момент работы приложения «Камера». Спустя несколько минут записи или фотографирования ПО сообщает, что не может функционировать из-за высокой температуры гаджета. Кроме того, такое же сообщение выдаёт система Android.

На проблему обратил внимание один авторов портала Android Police, в распоряжении которого оказался смартфон OnePlus 9 Pro.

«Температура вашего устройства в настоящий момент очень высокая, пожалуйста, приостановите съёмку и подождите пока она снизится» и «Невозможно провести съёмку, поскольку температура телефона слишком высокая», — с такими сообщениями столкнулся редактор ресурса Артём Руссаковский.

Через некоторое время система Android также сообщает о том, что аппарат снова готов к работе. По словам того же Артёма, он использовал смартфон в обычных условиях при температуре окружающего воздуха от 21 до 26 градусов по Цельсию.

Что любопытно, другой редактор ресурса Android Police, у которого также имеется смартфон OnePlus 9 Pro, не смог повторить проблему перегрева. Даже при продолжительной записи видео в формате 4K устройство работало стабильно. Примечательно, что проверка программой CPU-Z для смартфонов показывает перегрев батареи, хотя фактическая температура аккумулятора находится в пределах нормы. Таким образом, проблема носит скорее программный, а не аппаратный характер.

Отмечается, что компании OnePlus известно об этой ситуации. Её представитель сообщил, что в течение ближайших недель производитель выпустит программные обновления, которые должны будут исправить этот недостаток.



