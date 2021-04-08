Украинцам станет проще сменить мобильного оператора с 1 декабря

Украинцы смогут без проблем перейти к другому мобильному оператору, при этом оставив свой номер телефона. Если раньше эта процедура занимала несколько дней, то уже с 1 декабря 2021 года перенос мобильного номера будет занимать не больше суток. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Украинцам станет проще сменить мобильного оператора: номер телефона останется прежним

При желании перейти к другому мобильному оператору абонент должен обратиться только к новому оператору, а договор с прежней компанией расторгнется автоматически. Пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенной процедуре – без регистрации у предыдущего оператора.

Также с декабря будет усовершенствован процесс идентификации абонента, внесены изменения в договоры о предоставлении телеком-услуг, предусматривающие автоматическое расторжение публичного договора при перенесении абонентских номеров абонентов, которые получают телеком-услуги без заключения договора в письменной форме.

Украинцам станет проще сменить мобильного оператора: номер телефона останется прежним

После введения этих правил конкуренция между операторами может вырасти, поэтому, вероятно, качество услуг начнет расти, ведь абоненты смогут в любой момент перейти к лучшему оператору, если их не будет что-то устраивать.

Услугу по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине начала работать еще с 1 мая 2019 года, но за это время 40% заявителям было отказано из-за бюрократии в процессах. С декабря процедура станет прозрачнее и доступнее.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone оправдался за снижение скорости интернетаVodafone оправдался за снижение скорости интернета
Киевстар обвинил Lifecell в нечестной конкуренцииКиевстар обвинил Lifecell в нечестной конкуренции
Киевстар меняет условия предоставления трех популярных услугКиевстар меняет условия предоставления трех популярных услуг
"Киевстар" объяснил своим клиентам происхождение некорректных сообщений и извинился за них"Киевстар" объяснил своим клиентам происхождение некорректных сообщений и извинился за них
За первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиардаЗа первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
LG перестанет выпускать смартфоныLG перестанет выпускать смартфоны
Перемены в передней панели iPhone 13 подтвердились: «чёлка» станет меньше, а динамик переедет вышеПеремены в передней панели iPhone 13 подтвердились: «чёлка» станет меньше, а динамик переедет выше
Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2
"Укрзализныця" анонсировала запуск нового мобильного приложения для покупки билетов"Укрзализныця" анонсировала запуск нового мобильного приложения для покупки билетов
"Киевстар" отличился "сервисом": за настройки мобильного с пенсионера взяли три тысячи гривен"Киевстар" отличился "сервисом": за настройки мобильного с пенсионера взяли три тысячи гривен
Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13
Власти США помогут мелким операторам избавиться от оборудования Huawei и ZTEВласти США помогут мелким операторам избавиться от оборудования Huawei и ZTE
Google обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователейGoogle обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователей
Мобильная связь в Украине перестанет быть анонимнойМобильная связь в Украине перестанет быть анонимной
R.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессоромR.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессором
Последние новости
Подгружаем последние новости