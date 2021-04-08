Украинцам станет проще сменить мобильного оператора с 1 декабря

Украинцы смогут без проблем перейти к другому мобильному оператору, при этом оставив свой номер телефона. Если раньше эта процедура занимала несколько дней, то уже с 1 декабря 2021 года перенос мобильного номера будет занимать не больше суток. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

При желании перейти к другому мобильному оператору абонент должен обратиться только к новому оператору, а договор с прежней компанией расторгнется автоматически. Пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенной процедуре – без регистрации у предыдущего оператора.

Также с декабря будет усовершенствован процесс идентификации абонента, внесены изменения в договоры о предоставлении телеком-услуг, предусматривающие автоматическое расторжение публичного договора при перенесении абонентских номеров абонентов, которые получают телеком-услуги без заключения договора в письменной форме.

После введения этих правил конкуренция между операторами может вырасти, поэтому, вероятно, качество услуг начнет расти, ведь абоненты смогут в любой момент перейти к лучшему оператору, если их не будет что-то устраивать.

Услугу по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине начала работать еще с 1 мая 2019 года, но за это время 40% заявителям было отказано из-за бюрократии в процессах. С декабря процедура станет прозрачнее и доступнее.