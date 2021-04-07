Apple выпустила приложение Find My Certification Asst. для тестирования аксессуаров с поддержкой функции Find My

Apple выпустила приложение Find My Certification Asst. для тестирования аксессуаров с поддержкой функции Find My

Компания Apple запустила новое приложение под названием Find My Certification Asst., которое предназначено для сторонних разработчиков аксессуаров. С его помощью производители смогут протестировать совместимость собственной продукции с функцией Apple Find My, которая позволяет находить потерянные устройства, такие как iPhone, AirPods и компьютеры Mac.

Согласно имеющимся данным, новое приложение смогут использовать обладатели лицензии MFi (Made for iPhone), которые хотят реализовать в выпускаемой продукции поддержку функции Find My. Согласно описанию приложения, лицензиаты MFi могут использовать представленное программное обеспечение для тестирования «обнаружения, подключения и других ключевых функций» для своих аксессуаров, поддерживающих технологию Apple Find My. Интерфейс нового приложения говорит о том, что с его помощью разработчики могут проводить широкий спектр тестов в разных областях, таких как подключение, звук, прошивка, NFC и др.

Apple выпустила приложение Find My Certification Asst. для тестирования аксессуаров с поддержкой функции Find My

Согласно имеющимся данным, Find My Certification Asst. было опубликовано в магазине App Store 4 апреля, и к настоящему моменту приложение не относится ни к одной из категорий продуктов платформы, а также не имеет оценок и обзоров. Запуск этого приложения является шагом к более широкой цели Apple, которая заключается в том, чтобы дать доступ к сети Find My третьим лицам, а также запустить свой новый аксессуар AirTags.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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