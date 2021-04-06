Samsung заменит Galaxy S20 FE 4G на процессоре Exynos версией на Snapdragon

Компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 FE ещё в сентябре 2020 года и по всему миру он продавался в двух вариантах — с поддержкой 4G и 5G. В первом случае компания использовала фирменный чип Exynos 990, а во втором Qualcomm Snapdragon 865. Согласно последним слухам компания собирается прекратить выпуск Exynos-версии смартфона.

Samsung заменит Galaxy S20 FE 4G на процессоре Exynos версией на Snapdragon

Источник изображения: Gizmochina

Как считается, причиной тому стали негативные отзывы со стороны пользователей, которые были связаны с малым временем автономной работы модификации Galaxy S20 FE на Exynos и более низкой производительностью. Как сообщает инсайдер Ice Universe, который стал известен благодаря публикации точной информации о продукции Samsung, на данный момент южнокорейский техногигант работает над 4G-версий Galaxy S20 FE, которая будет использовать чип Snapdragon 865. От 5G-варианта его будет отличать лишь отсутствие соответствующего модема.

В марте портал Gizmochina публиковал информацию о появлении некой новой версии смартфона Galaxy S20 FE на чипе Snapdragon в базах данных различных регулирующих органов. Кроме того, упоминания нового Galaxy S20 FE 4G на Snapdragon недавно появились на нескольких региональных веб-сайтах Samsung, поэтому можно смело предполагать, что его выход состоится уже совсем скоро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone оправдался за снижение скорости интернетаVodafone оправдался за снижение скорости интернета
Смарт-часы ZTE Watch GT с приёмником GPS и датчиком ЧСС стоят $90Смарт-часы ZTE Watch GT с приёмником GPS и датчиком ЧСС стоят $90
Киевстар обвинил Lifecell в нечестной конкуренцииКиевстар обвинил Lifecell в нечестной конкуренции
Минцифры обещает услугу "виртуальные номера" для жителей оккупированных территорий к июлюМинцифры обещает услугу "виртуальные номера" для жителей оккупированных территорий к июлю
Киевстар меняет условия предоставления трех популярных услугКиевстар меняет условия предоставления трех популярных услуг
Блок рекламы


Похожие новости
OnePlus отменила выпуск Nord SE и готовит модель Nord 2 на процессоре Snapdragon 780GOnePlus отменила выпуск Nord SE и готовит модель Nord 2 на процессоре Snapdragon 780G
Samsung снизила цену на смартфон Galaxy S20 UltraSamsung снизила цену на смартфон Galaxy S20 Ultra
Процессор Qualcomm Snapdragon 860 рассчитан на смартфоны среднего уровняПроцессор Qualcomm Snapdragon 860 рассчитан на смартфоны среднего уровня
Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2
Vivo представила игровой смартфон iQOO Neo5 на процессоре Snapdragon 870 с очень быстрым сенсоромVivo представила игровой смартфон iQOO Neo5 на процессоре Snapdragon 870 с очень быстрым сенсором
Глобальная версия Xiaomi Mi 10S может получить улучшенный чип Snapdragon 888Глобальная версия Xiaomi Mi 10S может получить улучшенный чип Snapdragon 888
Samsung готовит смартфон среднего уровня на старом флагмане Qualcomm 855+Samsung готовит смартфон среднего уровня на старом флагмане Qualcomm 855+
В приложении Samsung Health появилась неподобающая реклама под видом запросов на соревнованияВ приложении Samsung Health появилась неподобающая реклама под видом запросов на соревнования
Упрощённая версия планшета Samsung Galaxy Tab S7 отметилась в GeekbenchУпрощённая версия планшета Samsung Galaxy Tab S7 отметилась в Geekbench
Флагманский смартфон Realme GT 5G на чипе Snapdragon 888 показался на официальных изображенияхФлагманский смартфон Realme GT 5G на чипе Snapdragon 888 показался на официальных изображениях
Последние новости
Подгружаем последние новости