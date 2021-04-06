Samsung заменит Galaxy S20 FE 4G на процессоре Exynos версией на Snapdragon

Компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 FE ещё в сентябре 2020 года и по всему миру он продавался в двух вариантах — с поддержкой 4G и 5G. В первом случае компания использовала фирменный чип Exynos 990, а во втором Qualcomm Snapdragon 865. Согласно последним слухам компания собирается прекратить выпуск Exynos-версии смартфона.

Источник изображения: Gizmochina

Как считается, причиной тому стали негативные отзывы со стороны пользователей, которые были связаны с малым временем автономной работы модификации Galaxy S20 FE на Exynos и более низкой производительностью. Как сообщает инсайдер Ice Universe, который стал известен благодаря публикации точной информации о продукции Samsung, на данный момент южнокорейский техногигант работает над 4G-версий Galaxy S20 FE, которая будет использовать чип Snapdragon 865. От 5G-варианта его будет отличать лишь отсутствие соответствующего модема.

В марте портал Gizmochina публиковал информацию о появлении некой новой версии смартфона Galaxy S20 FE на чипе Snapdragon в базах данных различных регулирующих органов. Кроме того, упоминания нового Galaxy S20 FE 4G на Snapdragon недавно появились на нескольких региональных веб-сайтах Samsung, поэтому можно смело предполагать, что его выход состоится уже совсем скоро.



