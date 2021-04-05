За первый квартал 2021 года потребители потратили на приложения $32 миллиарда

Существенное влияние пандемии на индустрию приложений в 2021 году не остановилось. Фактически, в первом квартале этого года потребительские расходы на приложения достигли нового рекорда. Об этом говорится в отчете App Annie.

Фото: 24tv.ua

Сколько потрачено средств

В первом квартале 2021 года потребители потратили $32 млрд на приложения для iOS и Google Play, что на 40% больше, чем в первом квартале 2020 года.

В прошлом году произошло увеличение как загрузок приложений, так и потребительских расходов, поскольку люди быстро приняли приложения в условиях карантина от коронавируса, включая приложения для работы, учебы, покупок, фитнеса, развлечений, игр и тому подобное.

App Annie ранее сообщала о рекордных $218 млрд загрузок во всем мире и рекордных потребительских расходах в $143 млрд в год.

Похоже, эти тенденции сохранятся и в 2021 году, когда потребители мобильных устройств потратят примерно на $9 млрд больше в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Хотя в первом квартале потребительские расходы iOS были больше, чем в Android — $21 млрд против $11 млрд соответственно — оба магазина выросли на такой же процент — 40%.

Но типы приложений, влияющие на расходы, немного различались между магазинами. В Google Play приложения для игр, социальных сетей и развлечений продемонстрировали самый сильный рост потребительских расходов против предыдущего квартала, в то время, как приложения для игр, фото и видео, а также развлекательные программы продемонстрировали сильный рост на iOS .

По загрузками категории также были различными в разных магазинах.

Топовые приложения за квартал остались довольно стабильными. TikTok превзошел Facebook по количеству скачиваний, за ним — Instagram, Telegram, WhatsApp и Zoom. Но приложение для коротких видео стало только вторым с точки зрения потребительских расходов, а YouTube занял первое место.

В то же время игры, как обычно, привели к большей части расходов за квартал, на которые пришлось потратить $22 млрд — $13 млрд на iOS (на 30% больше прошлого года) и $9 млрд на Android (рост на 35%). Геймеры загружали около миллиарда игр в неделю, что на 15% больше, чем в 2020 году.

Roblox возглавляет потребительские расходы, за ним следуют Genshin Impact, Coin Master, Pok?mon GO и тому подобное.

Мобильные игры

В App Annie отмечают, что пандемия также ускорила развитие рынка мобильных игр: количество загрузок игр в 2020 году превысило общее количество загрузок в 2,5 раза.

Согласно прогнозам, потребительские расходы мобильных игр этого года достигнут $ 120 млрд, что в 1,5 раза больше, чем во всех других игровых форматах вместе взятых.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в период с 2020 до 2021 года украинская аудитория соцсетей увеличилась на 7 млн. В начале прошлого года из Украины было 19 млн пользователей, в 2021-м цифра достигла 26 млн.