"Киевстар" объяснил своим клиентам происхождение некорректных сообщений и извинился за них

Мобильный оператор "Киевстар" объяснил своим клиентам, откуда в их телефонах массово появились непонятные сообщения, и извинился перед ними за неудобства. Людям пришли SMS-сообщения о блокировке их номеров, о непонятных тарифных планах, а также масса всевозможного спама.

Блокировка номеров и смена тарифов: у оператора “Киевстар“ произошел массовый сбой

Некоторые абоненты Киевстар не успевали даже положить телефон в карман, как приходило следующее странное сообщение. Так, одна клиентка в комментариях на странице Kyivstar в Facebook написала, что ей поступило от мобильного оператора за предыдущий день 60 таких сообщений.

В связи с такой массовой рассылкой непонятных SMS компания "Киевстар" опубликовала объяснение, как такое получилось. Оказывается, у них в системе произошел сбой. Из-за этого и началась массовая рассылка таких сообщений.

"Извините! Эти сообщения - результат технической ошибки. Сервисы, которые были предоставлены не корректно из-за данной технической ошибки, будут компенсированы", - написали в информации от "Киевстар".

Блокировка номеров и смена тарифов: у оператора “Киевстар“ произошел массовый сбой

Мобильный оператор также предложил своим клиентам связаться через личные сообщения, указав там номер телефона и описав проблему, возникшую из-за таких сообщений.

"Мы обязательно вернемся к вам с ответом - на решение ситуации требуется определенное время. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!", - пишут в опубликованной информации.

Блокировка номеров и смена тарифов: у оператора “Киевстар“ произошел массовый сбой

Марченко Любов, Тудей

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